باحث قبطي يكشف ألقاب مار مرقس الرسول في ذكرى وفاته

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسيةـ بفترة الخماسين المُقدسة.

قال الباحث شريف برسوم إن القديس مرقس الرسول الذي تحتفل الكنيسة بذكرى وفاته اليوم يتمتع بألقاب عدة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أول تلك الألقاب الرسول أو بي ابسطولوس لأنه أحد الرسل الذين اختارهم المسيح وارسلهم للعالم أجمع.

أضاف أن ثاني تلك الالقاب ناظر الإله "الثيؤفانيوس"، لانه تعامل مع المسيح وجهًا لوجه ورآه، والمسيح في الايمان المسيحي هو الله الظاهر في صورة بشر، موضحًا أن ثالث تلك الألقاب الإنجيلي، "بي اف انجيلستيس" لأنه كاتب البشارة الثانية من بشائر الانجيل.