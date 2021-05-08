العراق: مستمرون في استقبال الدفعات الجديدة من لقاحات كورونا

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية استمرارها في استقبال الدفعات الجديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بمختلف أنواعها.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح- في تصريح لقناة (السومرية نيوز)، اليوم السبت: "إن الوزارة لا تزال تستقبل اللقاحات بمختلف أنواع مناشئها ضمن الجدول الزمني الموجود مسبقًا؛ من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من الملقحين خلال الفترة المقبلة".

وعن انخفاض أعداد الملقحين خلال الأيام الماضية، أوضحت «فلاح» أن سبب ذلك يعود للإقبال الكبير على منافذ صرف اللقاح من قبل المواطنين، الأمر الذي أدى إلى نفاذ اللقاحات قبل موعد وصول الدفعة الجديدة.

وأشارت إلى أن الإقبال المتزايد لأخذ اللقاحات جاء نتيجة الثقة الكبيرة بأن اللقاح هو السبيل الوحيد للخلاص من هذا الوباء، كذلك التشجيع الكبير لأخذ اللقاح من قبل شخصيات دينية وسياسية وثقافية ورياضية لها ثقلها الكبير في المجتمع العراقي.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و830 ألفًا و716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و255 ألف و452 حالة، وسجلت حالات التعافي 133 مليونًا و257 ألفًا و765 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.