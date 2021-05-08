السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجان لوقف ظاهرة التسول فى مدن ومراكز قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قرارًا حمل رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١ يتضمن تشكيل لجنة فى كل مركز، برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعى والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة .

أوضح محافظ قنا بأن اللجنة ستختص بالمرور اليومى على شوارع المراكز والمدن والقري لمنع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال فى أعمال التسول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وإعداد تقرير يومى بأعمال كل لجنة وإرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة.

أشار الداودي إلى أن اللجان المشكلة سوف تبدأ أعمالها بداية من الغد بالتنسيق مع أقسام الشرطة بالمراكز.

أضاف المحافظ بأن الانتشار غير المبرر لظاهرة التسول بشوارع المحافظة يشير إلى أن هناك إدراة وتنظيم لهذه الظاهرة، لذا يجب علينا عدم الالتفات إليهم وعدم إعطائهم أى مساعدات مالية حتى لا نساعدهم على الاستمرار في التسول.

وشنت مديرية الطب البيطري بقنا حملات تفتيش مكثفة على محال الجزارة لضبط حالات الذبح التي تقع خارج المجازر الحكومية، كذلك مكافحة الغش التجاري في تلك اللحوم، بناء على عدد من البلاغات.

وقال محافظ قنا إن الحملات تمكنت من استهداف مخزن تابع لأحد المطاعم الكبري، وبالفحص جرى ضبط ٧ خراف كاملة مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقانون تزن ١٥٠ كيلو جرامًا، كما جرى ضبط ٨٥ كيلو لحوم مجهولة المصدر غير مختومة من قبل المجازر بحوزة بائع متجول.


أشار الداودي إلى أن الحملات البيطرية متواصلة يوميّا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية التموين لمكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار والتأكد من جودة اللحوم المعروضة بالأسواق حرصًا على صحة المواطنين، وتحقيق سلامة الأمن الغذائي بكل منافذ أسواق المحافظة.

بداية اليوم تحقيق اجتماع لحوم المرور على شرطة التجارى طفل

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