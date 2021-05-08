السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسيير 55 رحلة جوية لمصر للطيران غدا

مصر للطيران تسير 55 رحلة جوية بمطار القاهرة غدا

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير شركة مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، غداً، ٥٥ رحلة جوية بمعدل ٤٢ رحله دولية إلى كل من بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، الدوحة، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، امستردام، فرانكفورت، برلين، موسكو،  أبوظبي، برشلونه، البحرين، إسطنبول، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا.

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية للطيران “مصر للطيران”  ١٠ رحلات داخلية إلى كل من مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٣ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٣٩٩ راكب.

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