مصر للطيران تسير 55 رحلة جوية بمطار القاهرة غدا

تسيير 55 رحلة جوية لمصر للطيران غدا

تسير شركة مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، غداً، ٥٥ رحلة جوية بمعدل ٤٢ رحله دولية إلى كل من بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، الدوحة، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، امستردام، فرانكفورت، برلين، موسكو، أبوظبي، برشلونه، البحرين، إسطنبول، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا.

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية للطيران “مصر للطيران” ١٠ رحلات داخلية إلى كل من مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٣ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٣٩٩ راكب.