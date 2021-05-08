انعقاد جمعية الصحة العالمية افتراضيا في 24 مايو للعام الثاني بسبب كورونا

تبدأ جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين أعمالها في 24 مايو الجاري وتستمر حتى الأول من يونيو المقبل التي تنعقد افتراضيا للعام الثاني على التوالي بسبب الإجراءات المفروضة في مدينة جنيف مقر منظمة الصحة العالمية.

وتركز دورة أعمال الجمعية التي يشارك فيها مسؤولو الصحة من اكثر من 190 بلدا حول العالم، إضافة للخبراء والأكاديميين في المجال الصحي والمنظمات غير الحكومية على مسألة الأمن الصحي العالمي الآن ومستقبلا، خاصة بعد الثغرات التي كشفها انتشار فيروس كورونا والتداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للوباء على مدى العام الماضي وحتى الآن .

وستبحث جمعية الصحة العالمية أيضا الوضع الراهن لوباء كورونا وما يتعلق بإتاحة لقاحات وعلاجات وأدوات تشخيص فيروس كورونا للجميع، كما يناقش المشاركون في الدورة الجديدة كيفية إنهاء المرحلة الحادة من الوباء، والاستعداد بشكل افضل للمرحلة التالية وسبل إعادة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بما في ذلك أهدافها الصحية إلى مسارها الصحيح.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.