السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عاصفة ترابية تضرب زاوية الحوالة شرق مطروح (صور)

تقلبات جوية بمطروح
تقلبات جوية بمطروح

شهدت منطقة زاوية الحوالة، التابعة لقرية الزيات شرق مدينة مرسي مطروح، السبت، عاصفة ترابية حجبت رؤية أهالي المنطقة، إضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وحصلت “الدستور” على عدد من صور العاصفة الترابية التي ضربت منطقة زاوية الحوالة. 

وشهدت مرسى مطروح، السبت، تقلبات جوية وهبوب رياح محملة بالأتربة مع ارتفاع درجات الحرارة. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 42 23
الإسكندرية 39 19
وادى النطرون 41 22
طنطا 41 21
شبين الكوم 42 22
دمنهور 40 21
بلطيم 41 20
مطروح 42 19
السلوم 42 19
سيوة 44 23
بورسعيد 30 19
دمياط 30 20
الزقازيق 41 21
المنصورة 41 21
الإسماعيلية 38 20
السويس 37 21
العريش 31 20
رفح 32 20
رأس سدر 36 23
نخل 36 17
نويبع 39 26
طابا 37 26
كاترين 32 18
الطور 34 25
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 39 26
مرسى علم 40 27
الفيوم 42 23
بنى سويف 42 24
المنيا 42 24
أسيوط 43 25
سوهاج 43 25
قنا 43 26
الأقصر 43 27
أسوان 44 28
إدفو 44 27
أبوسمبل 43 27
الوادى الجديد 44 26
شلاتين 39 25
أبو رماد 37 26
حلايب 37 25
رأس حدربة 35 24
 

تقلبات جوية بمطروح
تقلبات جوية بمطروح
تقلبات جوية بمطروح
تقلبات جوية بمطروح
تقلبات جوية بمطروح
تقلبات جوية بمطروح
مطروح عاصفة ترابية تقلبات جوية ارتفاع درجات الحرارة زاوية الحوالة

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