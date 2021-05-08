«المستثمرين»: تثبيت تصنيف مصر الائتماني دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تثبيت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتماني للمرة الثالثة منذ بداية جائحة كورونا، دليل على نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأضاف في تصريحات لــ«الدستور»، أن هناك ثقة كبيرة من المؤسسات الدولية والصناديق الاستثمارية بقوة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة واجهت جائحة كورونا بأسلوب علمي عظيم وبطريقة احترافية مقارنة بدول كبيرة فشلت في إداراة اقتصادها خلال الجائحة.

وتابع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مصر مصر شهدت نهضة كبيرة في جميع القطاعات، وأبرزها كان فى تدشين المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة وغيرهم، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات ومناطق صناعية ساعدت على خفض نسبة معدلات البطالة في مصر والحد من الهجرة إلى الخارج.