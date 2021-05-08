البرهان: نتمسك بالتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

قدم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، للمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفرى فليتمان شرحا عاما لملف سد النهضة، وأكد له موقف السودان الثابت مع الحل التفاوضى للخلافات بين دولة المنبع إثيوبيا ودولتى المصب مصر والسودان وضرورة التنسيق المشترك بين الدول الثلاث.

وبحث عبد الفتاح البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم، المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفرى فيلتمان سبل تعزيز وترقية التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة فى مختلف القضايا، مرحبا بتعيين فيلمان مبعوثا خاصا للرئيس الأمريكى لمنطقة القرن الإفريقى ومهنئا له بمنصبه، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالمستوى المتطور الذى تشهده العلاقات السودانية الأمريكية وبالمواقف الأمريكية الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية.

وأكد رئيس مجلس السيادة خلال لقائه المبعوث الأمريكى، ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الولايات المتحدة والسودان، لاسيما في قضاياه الكبيرة التى تحتاج إلى تنسيق دولي وإقليمي من أجل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

‏وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا حول قضايا الملء والتشغيل.

وبشأن ما يجرى على الحدود بين السودان وأثيوبيا، أوضح رئيس مجلس السيادة أن انتشار القوات المسلحة الأخير تم داخل الحدود السودانية التى أقرتها إثيوبيا في عدد من المناسبات، وحددتها الاتفاقيات التاريخية ولم يتبقِ إلا وضع العلامات الحدودية بين البلدين.

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وأشار البرهان إلى استعداد السودان للتعاون مع إثيوبيا في حل قضاياها الداخلية انطلاقا من علاقات حسن الجوار بين البلدين.

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‏ودعا البرهان الولايات المتحدة إلى الوقوف مع الحكومة الانتقالية ومساندتها فى مواجهة تحديات الفترة الانتقالية.

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‏من جانبه أكد المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى أهمية السودان والقرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر للولايات المتحدة وطالب السودان للوقوف معه لإنجاح مهمته.

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‏وأشار المبعوث الأمريكى خلال لقائه رئيس مجلس السيادة إلى تاريخ العلاقات السودانية الأمريكية التى وصفها بالعلاقات القديمة والمتجذرة.

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‏وأعرب فليتمان فى ختام لقائه مع رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لرئيس المجلس على حسن الإستقبال وكرم الضيافة.

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الكونغو تقدم مبادرة بشأن سد النهضة

وكانت مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، أعلنت اليوم أن فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقدم بمبادرة حول موضوع سد النهضة لحل الخلافات بين إثيوبيا والسودان ومصر بصفته رئيسا للدورة الحالية للإتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن المبادرة قيد البحث من الجهات المختصة.

وعقد الجانبان السودانى برئاسة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والكونغولي برئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، جلسة مباحثات مشتركة تناولت السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.