السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لتأخرها خارج المنزل.. عامل يتسبب في سقوط ابنته من الطابق الثالث بالعياط

سقوط ابنته
سقوط ابنته

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل، تسبب في سقوط ابنته من الطابق الثالث، بعد اعتدائه عليها بالضرب، بسبب تأخرها خارج المنزل في العياط، وتم نقل الفتاة للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بسقوط فتاة من الطابق الثالث بالعياط، ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والدها اعتدى عليها بالضرب، وتسبب في سقوطها من الطابق الثالث، بسبب تأخرها في العودة للمنزل، وتم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم القتل والجرح والضرب، بعقوبات تصل إلي السجن المؤبد.

 

وتقضي المادة ( 236) بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع لكل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أن "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

 

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

 

ويشير القانون إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

أمن الجيزة القبض علي عامل سقوط ابنته من الطابق الثالث العياط اعتدائه عليها بالضرب

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