السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إخلاء سبيل رجل الأعمال أشرف السعد

أشرف السعد
أشرف السعد

أعلن إبراهيم أشرف السعد، نجل رجل الأعمال أشرف السعد، مساء اليوم، إفراج سلطات الأمن عن والده بعد احتجازه فور عودته إلى البلاد.

كان رجل الأعمال أشرف السعد وصل إلى مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، على متن رحلة مصر للطيران رقم Ms778 القادمة من العاصمة البريطانية لندن.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات خروج رجل الأعمال المصري أشرف السعد، بعد وصوله من لندن بعد فترة غياب عن مصر لأكثر من نحو 25 عاما، على خليفة أحكام قضائية.

كانت قد أكدت المصادر سلامة موقفه القانوني في القاهرة، وأنه ليس مطلوبا على ذمة قضايا فيها، فضلا عن إنهاء الأحكام الصادرة بحقه فيها.

ووصل رجل الأعمال أشرف السعد القاهرة، على متن طائرة الخطوط المصرية رقم 778 القادمة من لندن، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة، بعد غياب عن مصر دام أكثر من 26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التي هرب على إثرها إلى لندن.

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