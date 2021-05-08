حبس مسجل خطر ضرب ابنته حتى الموت في القناطر الخيرية

تواصل النيابة العامة بالقليوبية التحقيق مع مسجل خطر، تجرد من مشاعره وانهال بالضرب المبرح على نجلته حتى الموت بالقناطر الخيرية، فيما كلفت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بدائرة المركز بقيام مسجل خطر بالتعدى على نجلته بالضرب المبرح حتى فاضت روحها، وبالفحص تبين قيام "أحمد م" 42 سنة، مسجل خطر، بالتعدى بالضرب على نجلته "فاطمة" 14 عامًا حتى الموت.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم القتل والجرح والضرب، بعقوبات تصل إلي السجن المؤبد.

وتقضي المادة ( 236) بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع لكل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

يُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.

ويشير القانون إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته يقضيها في أحد السجون العمومية.