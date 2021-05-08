«التضامن» توجه بتواجد لجان الإغاثة في المحافظات استعدادا للعيد

رفعت وزارة التضامن الاجتماعي، حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك، حيث وجهت مديريات التضامن بالمحافظات بتواجد لجان الاغاثة الرئيسية والفرعية التابعة لها بصفة مستمرة وعلى مدار 24 ساعة.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بتقديم صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة » عن شهر مايو عن موعدها المحدد شهريًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث سيبدأ صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى «كرامة » عن شهر مايو للمستفيدين من البرنامج بدءًا من اليوم الاحد الموافق ٩ مايو، وذلك بكل مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج «كرامة» ما يزيد على مليون و260 ألف مستفيد ويستمر الصرف لهم بدءًا من الأحد وحتى الثلاثاء.



كما وجهت القباج أيضًا ببدء الصرف لمستفيدي برنامج « تكافل» والذين يبلغ عددهم ما يزيد على ٢ مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الموافق 10 مايو.



وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية ؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم إلتزاماً بالإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا .

وأوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

من جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن أكثر من 55 ألف جمعية مستمرة فى توزيع المساعدات النقدية والعينية على ملايين الأسر الأولى بالرعاية، منذ بداية شهر رمضان وحتى حلول عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه المساعدات تقدم لأكثر من 5 ملايين أسرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تنسيق الجهود لمساعدة لأسر وتقديم الخدمات اللازمة لهم، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع تصور شامل لتقديم المساعدات على كافة المستويات.