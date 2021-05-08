4519 إصابة و25 وفاة بكورونا فى ماليزيا

سجلت وزارة الصحة المالیزیة 4 آلاف و519 إصابة جدیدة و25 وفاة بفیروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 436 ألفًا و944 حالة.

وقال المدير العام للصحة المالیزیة الدكتور نور ھشام عبد الله- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية، اليوم السبت - أن عدد الحالات التي تلقت العلاج بلغ 36 ألفًا و564 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس التاجي وصل إلى 1657 حالة.

وأضاف أن العدد الیومي للحالات المتعافیة بلغ ألفين و719 حالة، ليصل الإجمالي إلى 398 ألفًا و723 حالة.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 830 ألفًا و 716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 255 ألف و 452 حالة، و سجلت حالات التعافي 133 مليونًا و 257 ألفًا و 765 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.