السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

4519 إصابة و25 وفاة بكورونا فى ماليزيا

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة المالیزیة 4 آلاف و519 إصابة جدیدة و25 وفاة بفیروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 436 ألفًا و944 حالة.

وقال المدير العام للصحة المالیزیة الدكتور نور ھشام عبد الله- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية، اليوم السبت - أن عدد الحالات التي تلقت العلاج بلغ 36 ألفًا و564 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس التاجي وصل إلى 1657 حالة.

وأضاف أن العدد الیومي للحالات المتعافیة بلغ ألفين و719 حالة، ليصل الإجمالي إلى 398 ألفًا و723 حالة.

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 830  ألفًا و  716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 255 ألف و 452 حالة، و سجلت حالات التعافي 133 مليونًا و 257 ألفًا و 765 حالة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 
ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصحة المالیزیة كورونا المستجد كورونا ماليزيا

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