الحلقة 26.. أحمد مجدي يحل اللغز الكبير في «قصر النيل»

تفاصيل الحلقة 26 مسلسل قصر النيل

يبدو أن القدر دائماً ما يقف إلى جانب الشخص المجتهد الباحث عن الحقيقة، وبما أن هذه الأوصاف تنطبق على المقدم "خالد نوح" في مسلسل "قصر النيل"، فكان كشف السر الأعظم في أحداث المسلسل من نصيبه، وأيضاً لعب ذكاؤه عاملا كبيرا في تصور حقيقة هي في الواقع أكبر خيال، فمن كان يستطيع الوصول بعقله إلى أن حادثة قتل منصور السيوفي ما هي إلا مسرحية وخدعة محكمة سوى شخص يثابر بعقله على تصور أبعد مما يراه.



وعلى جانب آخر، يواصل "خالد" في المضي قدماً في علاقته بـ"كاميليا"، ويستمر في البوح بجوانب مختلفة من شخصيته لها وحدها، وللدلالة على ذلك، أهداها قصيدة من تأليف "نزار قباني"، ولكن هل ستعكر حقيقة سعي كاميليا خلف الذهب صفو علاقتهما؟ وهل سيسامحها على اخفاء بعض الحقائق عنه؟ وإلى أين سيؤول مصير علاقتهما؟.



أحداث الحلقة 25 مسلسل قصر النيل

مع الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل قصر النيل، حاولت كاميليا (دينا الشربيني) الضغط على خالها ممدوح سعيد (محمود البزاوي) للمرة الأخيرة قبل تنفيذ خطتها البديلة بالتعاون مع منير (عمرو السعيد) ولكنه يرفض الإفصاح عن مكان الكنز الذهبي، فبدأت بمراقبة المحامي عزت درويش (صلاح عبدالله) لتكتشف قصر مصر الجديدة الذي يختبأ فيه منصور السيوفي (صبري فواز)، لتصبح على خطوة واحدة من اكتشاف حقيقة عودة منصور للحياة.

كما فاجأ نبيل السيوفي (نبيل عيسى) الجميع ووقع على عقد بيع قصر النيل للمستثمر الإيطالي السير جلدوني، دون استشارة كاميليا أو بقية إخوته، مما ينذر بمعركة قضائية بين جميع الأطراف للحصول على القصر، الذي هو في الأصل ملك لكاميليا بموجب وصية منصور السيوفي.

وفي نفس الوقت اقتاد مجهولون يدعون أنهم من الشرطة ممدوح سعيد إلى مكان مجهول لاستجوابه عن كل جرائمه، وبالتزامن مع ذلك ظهر آخرون وسرقوا الجنيهات الذهبية وانطلقوا إلى مكان مجهول، فهل هذا جزء من خطة كاميليا أم أن هناك أياد خفية تسعى وراء الذهب أيضًا

مواعيد عرض مسلسل قصر النيل على mbc

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

أبطال ونجوم مسلسل قصر النيل لدينا الشربيني

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.