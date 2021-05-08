13 ألفًا و576 إصابة و283 وفاة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 13 ألفا و576 إصابة و283 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كورونا.

وأعلن مركز العلاقات العامة والإعلام بالوزارة في تقريره اليومي اليوم السبت تسجيل 13 ألفا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و640 الفا و670 شخصا من ضمنهم 5 آلاف و545 في حالة حرجة وهم يخضعون للعناية المركزة.

وأضاف أن عدد المتعافين من المرض بلغ مليونين و 92 الفا و 381 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 283 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين إلى 74 الفا و 524 شخصا.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن إجراء 16 مليونا و 929 الفا و 609 اختبارات للكشف عن الاصابة بالمرض .

وتابع مركز العلاقات العامة أن عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 46 والبرتقالية 283 والصفراء 139 مدينة.

وأوضح المركز بانه تم تطعيم مليون و 286 الفا و 4 اشخاص بالجرعة الاولى للقاح كورونا و 262 الفا و 611 شخصا بالجرعة الثانية ليبلغ الإجمالي مليونا و548 الفا و615 شخصا.

ومن جانبة، أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم، السبت، بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 15 ألفا و741حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 4608 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و108 آلاف و558 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 6203 أشخاص ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 998 ألفا و 626 حالة.

أوضح أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 32 ألفا و770 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و 639 ألفا 337.

وأكدت وزارة الصحة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 425 ألفا 628شخصا.

وفي سياق متصل، سجلت وزارة الصحة الأفغانية اليوم السبت 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 908 عينات تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

كما سجلت الوزارة 3 حالات وفاة و21 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وسجلت الوزارة 61 ألفا و842 إصابة و 2686 حالة وفاة ، وشفاء 54 ألفا و40 حالة.

وحتى الآن، تم اختبار 418 ألفا و191 عينة في مراكز حكومية وهناك 5116 حالة نشطة في البلاد، طبقا لبيانات صادرة عن الوزارة.