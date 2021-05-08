السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 19 قضية مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط 19 قضية مخدرات خلال حملة مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق المديرية.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 22 متهمًا "لـ 8 منهم معلومات جنائية"، وضبط 7 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية بحوزة 8 متهمين وضبط 5 قطع سلاح أبيض، وضبط 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى بعض القضايا، وضبط هاربين من المراقبة فى إحدى القضايا، وتنفيذ 7183 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالى 207 محكوم عليهم.

أمن مخدرات القليوبية حشيش مديرية أمن القليوبية

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