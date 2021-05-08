ما حكم تولي المرأة القضاء؟.. على جمعة يُجيب

ترغب الكثير من السيدات في معرفة حكم تولي المرأة القضاء، حيث تصدر هذا السؤال محركات البحث، خاصة بعد أن قام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بإجازة تولى المرأة مناصب القضاء وتولى المناصب الإدارية والنيابية، عبر برناجه الرمضاني.

حكم تولي المرأة القضاء

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، على أن تولى منصب القضاء للمرأة جائزٌ عند الإمام أبي حنيفة في غير الحدود، وأجازه الطبري في كل شيءٍ قياسًا على كونها تصلح مفتية فيجوز أن تكون قاضية.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه حول حكم تولى المرأة القضاء، وأما وجود الرجال مع النساء في مكان واحد بسبب العمل أو غيره فليس حرامًا في نفسه، بل المحرم أن ينفرد الرجل بالأجنبية عنه في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما؛ فهذه هي الخلوة المحرمة.

حكم عمل المرأة وكيلا للنيابة الإدارية

وأشار الدكتور على جمعة إلى أنه يجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية ما دامت أهلًا لذلك؛ لأن هذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الله في حق الرجال والنساء على السواء في حدود ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكلٍّ منهما.

واستدل بقول الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾.

لافتا إلى أنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية ما دامت هذه المشاركة في حدود الالتزام بالآداب الشرعية.

تصويت النساء في مجلس شورى لمسجد

وبعد معرفة حكم تولي المرأة القضاء، يذكر أنه على الجانب الآخر، قال الدكتور علي جمعة، إنه يجوز للمرأة التصويت في المجلس المذكور على قدم المساواة مع الرجال؛ لأن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما.

واستدل بقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾، موضخا أن الآية لم تفرق بين النساء والرجال في هاتين الشعيرتين المهمتين، والتصويت نوع من النصيحة والأمر بالمعروف والنهيعن المنكر.

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