الجيش اليمنى يصد هجوما للحوثيين فى مأرب

تمكن الجيش الوطني اليمني والمقاومة، السبت، من صد هجوم واسع للميليشيات الحوثية على امتداد جبهتي المشجح وصرواح غرب مأرب.

وقال مصدر عسكري لإعلام المنطقة العسكرية الثالثة، إن الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من التصدي لهجوم واسع للميليشيات الحوثية على امتداد جبهتي المشجح وصرواح غرب مأرب، والتي دارت فيها معارك شرسة لعدة ساعات تكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وفقا لقناة العربية.

وأوضح المصدر أن الهجوم استمر من ساعات المساء الأولى وحتى صباح اليوم والذي قتل خلالها 45 من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم قيادات ميدانية وعشرات الجرحى، فيما لاذ بقية العناصر المهاجمة بالفرار، تحت ضربات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأفاد المصدر بأن مدفعية الجيش الوطني والمقاومة شنت قصفا مكثفا على مواقع وتحصينات الميليشيات الحوثية والتي تمكنت من إحراق آلية حوثية، وقتل وجرح العشرات من العناصر المهاجمة.

كما شارك طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية في المعركة، وتمكن من تدمير عربة نوع pmp2 وإحراق آليتين أخريين وقتل وجرح من كان على متنها.

وكان شدد الجيش اليمني على أن معركة مأرب فاصلة، وميليشيا الحوثي فشلت في تحقيق أي تقدم على الأرض، والجيش حقق مكاسب ميدانية على أكثر من محور.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني العميد ركن عبده مجلي، مساء الجمعة، إن الجيش أحرز مكاسب ميدانية على محورين شرقي اليمن، وذلك غربي مأرب وفي محافظة الجوف المجاورة.

وتابع أن القوات حققت تقدما في جبهة الكسارة بمديرية صرواح غربي، محور أعنف المعارك على الإطلاق في المحافظة النفطية.

وتقدم الجيش اليمني في جبهات الجوف التي تشهد معارك طاحنة خصوصا في جبهة الجدافر والعلم وسط تكبد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، طبقا للمسئول اليمني.

‏واتهم متحدث الجيش اليمني، ضابط الحرس الثوري الإيراني المعين سفيرا لنظام طهران لدى مليشيا الحوثي المدعو "حسن إيرلو" أنه يقود شخصيا معركة الحوثيين في محافظة مأرب شرقا.

ميدانيا، تواصلت الجمعة المعارك على أشدها بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في جبهات المشجح والكسارة وبقية جبهات مأرب.

وامتدت المعارك إلى محافظة الحديدة والتي تشهد معارك كر وفر ضمن تصعيد ميليشيا الحوثي الوسع في جبهات القتال.