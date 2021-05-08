السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 245 طربة حشيش وطبنجة وطلقات نارية بحوزة تجار مخدرات بطنطا

حشيش
حشيش

تمكنت مباحث الغربية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، السبت، من ضبط 245 طربة حشيش وطبنجة وطلقات نارية، بحوزة تاجرى مخدرات، بدائرة قسم أول طنطا.


تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء محمد عمران، مدير مباحث الغربية، بتوصل معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بالإتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على طبنجة ، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ، و 245 طربة لمخدر الحشيش، وكمية من الأقراص المخدرة – كمية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وسيارة ملاكى.


بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

ضبط 245 طربة حشيش وطبنجة وطلقات نارية تاجر مخدرات طنطا قطاع الأمن العام

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