السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس مسجل خطر تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت بالقليوبية

حبس
حبس

شهدت القناطر الخيرية، السبت، حادثًا مأساويًا عندما أقدم عاطل على قتل نجلته بقطعة خشبية حتى لفظت أنفاسها وماتت بدعوى أنها "بترد عليه وحش" بحسب أقواله، ليتم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، وألقى القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتوجيه تهمة القتل العمد له وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة وطلب تقرير الطب الشرعي حول ملابسات وأسباب الوفاة.
 

تلقى المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغًا يفيد بقيام مسجل خطر بالتعدى على نجلته "ف ا م" 14 عامًا، بالضرب المبرح حتى لقيت مصرعها.

تم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن والد الفتاة وأمها منفصلين عن بعضهما وطلب من الفتاة الحضور للجلوس معه إلا أنه تعدى عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها.

بسؤال المتهم ويدعى "أ.م" 42 سنة أفاد بأنه قام بضرب المجنى عليها باستخدام عصى خشبية نتيجة تحدثها إليه بطريقة غير لائقة قائلًا: بترد عليا وحش وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.

القليوبية قتل المباحث مسجل خطر مباحث القليوبية

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