«العالمي للسفر» يكرم عدد من قادة القطاع حول العالم

كرم المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) في قمته العالمية 2021 في كانكون، مجموعة من قادة القطاع حول العالم لقيادتهم العالمية المتميزة.

وأقرت الجوائز بالصفات القيادية ذات المستوى العالمي التي أظهرتها مجموعة مختارة خصيصًا من بين مئات من رواد الأعمال في مجال السياحة والسفر في العالم والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار الرئيسيين، بينهم كارلوس مانويل خواكين غونزاليس، حاكم كوينتانا رو، التي تضم كانكون بالمكسيك التي شهدت القمة الأخيرة، وحصل على جائزة القيادة العالمية عن دوره خلال أزمة COVID-19، كما حصل أحمد الخطيب، وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، على وسام الزعيم العالمي، لدخوله التاريخ في وقت سابق من هذا العام من خلال احتضان القطاع الخاص في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين لأول مرة.



وحصل 10 من قادة السفر والسياحة على جوائز البطل العالمي من المجلس ، الذي يمثل القطاع الخاص العالمي للسفر والسياحة، في قمته العالمية السنوية.



وقالت جلوريا جيفارا الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: “كان عام 2021 عامًا من الصعوبات والتحديات غير المسبوقة لقطاع السفر والسياحة العالمي، يشرفنا أن نكون قادرين على تكريم العديد من المتفوقين على جهودهم المذهلة لإحياء هذا القطاع من خلال إظهار هذه الصفات القيادية الرائعة، ولقد أظهر الفائزون الموقرون لدينا هذا العام أفضل القيم والصفات التي يظهرها قطاعنا يوميًا لتشجيع المسافرين والسائحين على الخروج واستكشاف العالم”.



وتابعت: “لقد كان هذا صعبًا بشكل خاص خلال الأشهر الـ 12 الماضية حيث دمر الوباء قطاعنا، ودمر الأعمال التجارية ووظائف الكثير من الأشخاص الذين يعتمدون عليه في معيشتهم، لكننا نقدر الفائزين اليوم لاتخاذهم خطوات جريئة لوقف وعكس تأثير COVID-19 من خلال 14 جائزة رئيسية ونشكرهم على شجاعتهم وتفانيهم، فمن كانكون ، المكسيك ، إلى المملكة العربية السعودية ، اليونان ، إسبانيا والولايات المتحدة ، على سبيل المثال لا الحصر ، الوجهات وقادتها من جميع أنحاء العالم صعدوا لإنقاذ قطاع كان في عام 2019 ، قبل انتشار الوباء، أوجدت واحدة من كل أربع وظائف جديدة حول العالم وساهمت بنسبة 10.4٪ (334 مليون) وظيفة على مستوى العالم”.



كما تم الإعلان عن عشر جوائز بعنوان “بطل في القمة”، من نصيب ريتا ماركيز وزيرة الدولة للسياحة في البرتغال، والتي مُنحت جائزة القيادة في التأثير الاجتماعي، وهاري ثيوتشاريس ، وزير السياحة اليوناني ، من قبل WTTC لقيادته في الاستجابة للأزمات، والخبيرة الاقتصادية ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، رييس ماروتو، لقيادتها في مجال الدفاع عن المرأة.



وحصل فريد ديكسون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة NYC & Company ، وهي منظمة تسويق وجهة غير ربحية في نيويورك ومكتب المؤتمرات والزائرين، على جائزة الريادة في الإشراف على الوجهة، كما حصل كارلوس ميندوزا ديفيس ، المسؤول العام المكسيكي وحاكم باجا كاليفورنيا سور ، على جائزة الأفضل في مرونة الوجهة.



وحصل فهد حميد الدين ، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية ، على جائزة الإستراتيجية وتسهيل التأشيرات، وفي غضون ذلك، ذهبت جائزة المشاركة بين القطاعين العام والخاص إلى كلوديا كورنيجو ، وزيرة التجارة الخارجية والسياحة في بيرو.



تم تكريم جان بابتيست ليموين لقيادته في العمل المناخي والبيئي، في دوره كوزير دولة للسياحة، فرنسا، كما تم تكريم إيزابيل هيل، مديرة المكتب الوطني للسفر والسياحة في الولايات المتحدة الأمريكية، لمساهمتها في تمكين المرأة.