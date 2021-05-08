«لن ننساكم».. النقيب عمر ياسر شهيد ليلة القدر واجه رصاص عصابة مسلحة بالشرقية

في ليلة القدر من شهر رمضان عام ٢٠١٩ استشهد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم أثناء تصديه لعصابة مسلحة في الشرقية، حيث حاولوا سرقة سيارة مواطن بالإكراه على طريق بلبيس أبو حماد، ضاربا مثلا في التضحية والفدائية.

تفاصيل استشهاد النقيب عمر ياسر

يذكر أن مدير أمن الشرقية اللواء جرير مصطفى تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بلاغًا من أحد المواطنين بسرقة مجهولين سيارته بطريق بلبيس أبوحماد دائرة المركز.

وأثناء نزول قوة من مركز شرطة أبو حماد لملاحقة الجناة، وبمحاولة ضبطهم بادر الجناة بإطلاق النيران على القوات.

وهم ما أسفر عن استشهاد النقيب ياسر عمر عبدالعظيم



الرئيس يكرم أسرة الشهيد عمر ياسر عبدالعظيم

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدداً من رجال الشرطة المتميزين في حفل عيد الشرطة 68، تقديراً لجهودهم المتميزة في حفظ الأمن وحماية المواطنين، وجاء من بين المكرمين أسرة النقيب عمر ياسر عبد العظيم الذي تسلمت والدته الدكتورة سامية، درع نوط التميز من رئيس الجمهورية.

النقيب عمر ياسر ابن منيا القمح

ولد الشهيد عُمر ياسر عبد العظيم بقرية «سنهوت» التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، وهو من مواليد شهر أغسطس ١٩٩٣م، تخرج من كلية الشرطة عام ٢٠١٥ عمل ضابطا تحت الاختبار، ثم عمل معاونا لمباحث مركز شرطة أبو حماد، بمحافظة الشرقية حَصل الشهيد «عمر» في الثانوية العامة على مجموع ٩٦.٥٪.

الحكم على المتهمين باغتيال الشهيد عمر ياسر

عاقبت محكمة الجنايات بالزقازيق في الشرقية، في جلستها اليوم، أحد المتهمين في واقعة قتل معاون مباحث مركز بلبيس، النقيب "عمر ياسر عبد العظيم"، بالاشتراك مع 6 متهمين آخرين، بالإعدام شنقاً، بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدام المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ووليد أنور ابراهيم، ومحمد ماهر، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد محمد غريب.

فريق بحث عالي المستوى

تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو 2019 عندما أعلنت وزارة الداخلية، في بيان أمني، أنه فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية، التي تسببت في استشهاد الملازم أول "عمر ياسر عبد العظيم"، من قوة مديرية أمن الشرقية، أثناء قيامه بمطاردتهم عقب سرقتهم سيارة أحد المواطنين بالإكراه، فقد جرى تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن الشرقية.

تحديد مرتكبي الواقعة

وتوصل فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة هم "محمود م. ح."، وشهرته "محمود الزونجي"، 34 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، سبق اتهامه في 14 قضية، تنوعت بين قتل وسرقة بالإكراه مخدرات وسلاح واستعراض قوة، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى 14 قضية، إضافة إلى "محمد م. ح."، شقيق الأول، وشهرته "محمد الزونجي"، 32 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، وسبق اتهامه فى 10 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا، و"إسلام أ. ع."، وشهرته "إسلام الأم"، هارب، 35 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، وسبق اتهامه فى 5 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية سلاح وذخيرة، و"محمود ع. ع."، وشهرته "محمود العصلوجي"، 30 سنة، عاطل، مقيم بناحية "لكتيبة"، مركز بلبيس، و"رمضان أ. م."، وشهرته "رمضان أبوعيسى"، 25 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، ومطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى قضيتى قتل ومخدرات.

مقتل عدد من المتهمين

وبتكثيف التحريات، تمكن فريق البحث من تحديد موقع اختباء المتهمين في إحدى مزارع الدواجن المهجورة، بناحية كفر "محمد جاويش"، دائرة مركز الزقازيق، وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم بمأمورية مكبرة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، وفور وصول رجال الأمن بادر المتهمون بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات، التي تعاملت معهم على الفور لمدة 3 ساعات متصلة، مما أسفر عن مصرع المتهم الأول والثاني والرابع والخامس واثنين من معاونيهم، هما "عصام ع. م."، 25 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، ومجهول وتم ضبط أحد المتهمين.

