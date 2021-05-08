السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتحار شاب بمادة سامة لرفض أسرته زواجه في الدقهلية

انتحار
انتحار

أقدم عامل، 19 عامًا، علي الانتحار بتناول قرص كيماوي (حبة الغلة السامة) بقرية ميت جراح بمركز المنصورة لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب رغبته في الزواج ورفض والدته ذلك لصغر سنه، وتوفي عقب وصوله مستشفي الطوارئ الجامعي.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو "كمال ال. ك " ۱۹ سنة، عامل بناء، مقيم قرية ميت جراح دائرة مركز المنصورة مصابا بحالة إعياء (ادعاء تناول مادة سامة) وتوفى عقب وصوله المستشفى.
 

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والدته المدعوة " سوسن س. س. ح" 45 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، أقرّت بتناول نجلها قرصًا كيماويًا يستخدم لحفظ الغلال مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، لمروه بحالة نفسية سيئة لرغبته في الزواج ورفض والدته ذلك لصغر سنه، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.


تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٤٦٨٩ إدارى مركز المنصورة، وجارٍ استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

الدقهلية عامل ربة منزل انتحار حبة الغلة القاتلة

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