محافظ الغربية: المحلة لها أولوية فى خطة يوليو المقبلة

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تعمل وفق ميزانية محدودة ونتشارك جميعًا كتنفيذيين وتشريعيين من أجل مصلحة أهالي المحلة.

جاء ذلك خلال اجتماع، عُقِدَ السبت، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، ومحمود الشامي، أحمد شعراوي، وعبدالمنعم إمام، وأحمد بلال، وأحمد القناوي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مركز ومدينة المحلة.

وتناول الاجتماع آليات تنسيق الجهود بين المحافظة والنواب من أجل عودة مدينة المحلة إلى رونقها، حيث تمت مناقشة (منظومة النظافة، الرصف، مياه الشرب والصرف الصحي، مركز شباب المحلة، سور السكة الحديد بسكة المحلة، المنطقة اللوجستية بالمحلة، المرور ومصنع القمامة).

وناقش المحافظ مع النواب أهم الشوارع المستهدف رصفها في مدينة المحلة ضمن الخطة الاستثمارية القادمة ٢١/٢٢ والتي ستبدأ في يوليو القادم، حيث طالب النواب برصف عدد من الشوارع الحيوية داخل المحلة في تلك الخطة، ومن جانبه أكد المحافظ على موافقته على مقترحات النواب، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من رصف ٦٣ شارعا بمركز المحلة، و١٢ شارعا بأول المحلة و١٢ شارعا بثان المحلة.

على جانب آخر، تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمراكز ومدن المحافظة في ثاني أيام تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث قام مركز ومدينة طنطا بتحرير (١٢) محضرا لعدم ارتداء الكمامة ،(٢) محضر غلق كافيهات مخالفة لمواعيد الغلق ، مصادرة (١٨) كرسي، كما تم تطهير (الكورنيش، موقف سبرباي ، ١٠ مساجد، المحلات التجارية والصناعية والورش بقرى إخناواي، صناديد ، كفر الشيخ سليم) وتم رش الناموس بجميع القرى الأم بدائرة المركز .

وفي حي أول طنطا، تم تحرير (٤) محاضر كمامات، (٢) محضر غلق، وتم تطهير شوارع (أحمد ماهر، البورصة، المديرية) ، كما قام حي ثان طنطا بتحرير (٩) محاضر كمامات ، (٣) محاضر غلق وتشميع وتم تطهير (كورنيش المرشحة وكورنيش الاستاد).

أما في المحلة الكبرى، فقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتحرير (٨٢) محضرا متنوعا (٤٧ محضر كمامات، ٢٢ محضر إشغال طريق، ١٢ محضر بيئة، ١ محضر نظافة)، وتم تطهير وتعقيم (٩٠ مسجدا، ٣٠ مقرا للمصالح الحكومية، ٥٦ شارعا ،٤ وحدات صحية ، ١٣ مقر وحدة محلية ، ١٠ مواقف سيارات) ، كما قام حي أول المحلة بتحرير (١٣) محضر كمامات، (٨) محاضر غلق ، وتمت عمليات تطهير مكثفة ( شارع طلعت حرب، الرجبي) ، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بتحرير (١١) محضر كمامات ، (٤) محاضر غلق ، (٩) محاضر إشغالات وتم تطهير الشوارع بنطاق الحي بعد غلق المحلات.

في ذات السياق، قام مركز ومدينة كفرالزيات بتحرير ٢٢ محضر كمامات، (٦) محاضر غلق ،(٧) محاضر إشغال، فض (٢) سوق وتم تطهير (٧ ماكينات صرافة، كورنيش النيل، مستشفى العزل) ، كما حرر مركز ومدينة قطور (٥٢) محضر كمامات ، (٣٣) محضر إشغال طريق، (٢٦) محضر نظافة، (٧) محاضر غلق، وتم تنفيذ عمليات التطهير بـ(مقر الوحدة المحلية بدماط ومقر الوحدة الصحية والشئون الاجتماعية، محطة المياه، البنك الزراعي ،الوحدة المحلية بشبرانباص ،الجمعية الزراعية ، الوحدة الصحية) بمركز ومدينة قطور.

وفي مركز ومدينة سمنود، تم تحرير (٢٥) محضر كمامات، (٢٤) محضر إشغال طرق، (٥) محاضر غلق، (٨) محاضر نظافة، كما تم تطهير (٢٥ مسجدا ، ماكينات الصرافة ومكاتب البريد ) ، كما قام مركز ومدينة زفتى بتحرير (٣٨) محضر كمامات، (٥) محاضر إشغالات وتم تطهير (المنشآت العامة بمدينة زفتى ، شارع الكورنيش، منطقة الغزالي، مبنى الإنقاذ النهاري، المركز الإعلامي، قرية سندبسط، قرية سنبو) ، كما تم رش دخان الناموس.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتحرير (١٤) محضر كمامات، (١) محضر بيئة، (٢) محضر إشغال طريق، (٤) محاضر غلق، وتمت عمليات تطهير (شارع الجمهورية، شارع الساحة الشعبية، مجلس المدينة، مسجد النحراوي ).

كما تم تحرير (٢١) محضر كمامات، (٦) محاضر غلق، (٤) محاضر إشغالات، (٦) محاضر منشآت، (٢) محضر نظافة، (١) محضر بيئة، مصادرة (٨) شيشة و(١٢) كوبا زجاجيا، كما تم تطهير (مدينة السنطة والسنطة البلد، كفرالشيخ مفتاح، الجعفرية، القرشية ، طوخ مزيد كفر كلا الباب، الجميزة، اشناواي، شنرة البحرية، ٤٤ منشأة حكومية، ٣٧ شارع، ١٣ ماكينة صرافة، ٢٥ مسجدا، ٦ مواقف سيارات) بمركز ومدينة السنطة.