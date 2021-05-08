مساعد «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة (صور)

قام كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروعات مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة.



وتفقد المهندس "كمال بهجات" خلال جولته، أعمال المشروعات السكنية المختلفة ومنها ( الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلى – سكن مصر – JANNA – الفيلات).



وأوضح رجب أنه بالنسبة للمشروعات السكنية بالمدينة، جارٍ الانتهاء من تنفيذ 11,232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، وجارٍ بمنطقة الفيلات تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة)، مضيفا أنه جار الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط.



كما تفقد المهندس كمال بهجات مشروع تنفيذ محطة المياه المؤقتة، ومشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة، وكذا أعمال تنسيق الموقع للمشروعات المختلفة.



وشدد بهجات على الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للإنتهاء من المشروعات، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودفع العمل للمشروعات المختلفة بالمدينة والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفى التوقيتات المحددة لها.



أضاف المهندس محمد رجب، أن جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، تضم (كلية القانون الدولي واقتصاد وإدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 - كلية حاسبات ومعلومات وكلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة وكليه علوم – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة).



ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه جار الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

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