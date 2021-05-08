محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع نواب المحلة لتنسيق الجهود

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، السبت، أن المحافظة تعمل وفق ميزانية محدودة ونتشارك جميعًا كتنفيذيين وتشريعيين من أجل مصلحة أهالي المحلة، جاء ذلك خلال اجتماع عُقد صباح اليوم، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، ومحمود الشامي، وأحمد شعراوي، وعبد المنعم إمام، وأحمد بلال وأحمد القناوي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مركز ومدينة المحلة.

تناول الاجتماع آليات تنسيق الجهود بين المحافظة والنواب من أجل عودة مدينة المحلة إلى رونقها، حيث تم مناقشة (منظومة النظافة، الرصف، مياه الشرب والصرف الصحي، مركز شباب المحلة، سور السكة الحديد بسكة المحلة، المنطقة اللوجيستية بالمحلة، المرور ومصنع القمامة).

وناقش المحافظ مع النواب أهم الشوارع المستهدف رصفها في مدينة المحلة ضمن الخطة الاستثمارية القادمة ٢١/٢٢ التي ستبدأ في يوليو القادم، حيث طالب النواب برصف عدد من الشوارع الحيوية داخل المحلة في تلك الخطة، ومن جانبه أكد المحافظ موافقته على مقترحات النواب، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من رصف ٦٣ شارع بمركز المحلة، ١٢ شارع بأول المحلة و١٢ شارع بثان المحلة.

فى سياق آخر، تابع محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة في ثاني أيام تطبيق قرار رئيس الوزراء، حيث قام مركز ومدينة طنطا بتحرير 12 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة، (٢) محضر غلق كافيهات مخالفة لمواعيد الغلق ، مصادرة (١٨) كرسي، كما تم تطهير (الكورنيش ،موقف سبرباي ، ١٠ مساجد، المحلات التجارية والصناعية والورش بقرى إخناواي، صناديد ، كفر الشيخ سليم) وتم رش الناموس بجميع القرى الأم بدائرة المركز.

في السياق ذاته، تم تحرير (٢١) محضر كمامات، (٦) محاضر غلق، (٤) محاضر إشغالات،(٦) محاضر منشآت ، (٢) محضر نظافة، (١) محضر بيئة ،مصادرة (٨) شيشة و(١٢) كوب زجاجي، كما تم تطهير (مدينة السنطة والسنطة البلد، كفر الشيخ مفتاح، الجعفرية، القرشية ، طوخ مزيد كفر كلا الباب، الجميزة ، اشناواي، شنرة البحرية ، ٤٤ منشأة حكومية ، ٣٧ شارع ، ١٣ ماكينة صرافة، ٢٥ مسجدا، ٦ مواقف سيارات) بمركز ومدينة السنطة.