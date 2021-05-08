السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مخرج «حرب أهلية» يرفع شعار فركش (صور)

كواليس مسلسل حرب
كواليس مسلسل حرب اهلية

انتهى المخرج سامح عبد العزيز، من تصوير كافة مشاهد مسلسل “حرب أهلية” الذي تخوض بطولته الفنانة يسرا وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة سي بي سي.

 

ورفع سامح عبد العزيز شعار فركش اليوم وسط حضور كل صناع المسلسل، ليحتفلوا بانتهاء التصوير الذي استمر قرابة 4 أشهر.

 

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل “حرب أهلية” عبر قنوات سي بي سي حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

 

“حرب أهلية” من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
كواليس مسلسل حرب اهلية
يسرا حرب اهلية مسلسل المخرج سامح عبد العزيز انتهاء تصوير

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