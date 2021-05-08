السبت 08 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بيان من «صيادلة سوهاج» بشأن إعلان حركة التكليف التكميلية (صور)

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

أصدرت النقابة الفرعية للصيادلة بسوهاج، بيانًا على صفحتها الرسمية بعد صدور (إعلان مبهم) من إدارة التكليف بوزارة الصحة السكان بشأن بدء حركة تنسيق تكميلية لصيادلة دفعات ۲۰۱۸ في إطار ما تطالب به النقابة من حل أزمة الدفعتين التي أثارت سخط شديد من خريجي الدفعتين بعد عدم تكليفهم.

وقال الدكتور أحمد أبوالقاسم، عضو النقابة، رئيس اللجنة الإعلامية إن نقابة صيادلة سوهاج ترى أن الإعلان جاء على غير النحو المرجو والمطلوب و بناءً عليه فإن النقابة تعيد التأكيد على مطالبها والثابتة منذ بداية أزمة تكليف الدفعتين ألا وهى تكليف كامل للدفعتين وهو حق أصيل لهم كفله القانون.

وطالب أبو القاسم بضرورة تكليف صيادلة دفعتي ۲۰١٨ و ۲۰۱۹ بالكامل وعدم التمييز أو التفرقة في حق تكليف صيادلة الدفعتين وأن النقابة مستمرة في جهودها الداعمة لصيادلة الدفعتين لرفع الظلم عنهم ونيل حقوقهم المشروعة.

أضاف أن جميع أعضاء مجلس نقابة سوهاج الفرعية ونقيبها يعلنون كامل تضامنهم مع أبناء الدفعتين وخاصة من أبناء سوهاج الذين لجو للنقابة للمساندة حفاظا على حقوقهم وكرامة الصيادلة.

أشار إلى أن النقابة الفرعية للصيادلة بسوهاج، عقدت الأسبوع قبل الماضى اجتماعا لخريجى كليات الصيدلة دفعتى 2018 و2019 المتضررين من نتيجة التكليف مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

وعرض الخريجون خلال اللقاء مطالبهم والمخالفات التي شابت عملية التكليف واستمع إليهم النواب، حيث أفادوا بأنهم بصدد عقد جلسة للجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم استدعاء المسئولين عن ملف التكليف بوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة مطلع الشهر الجارى نتيجة تكليف دفعتى 2018/2019 صيدلة جزئيًا فى سابقة لم تتكرر منذ أكثر من 50 عامًا، ما أثار غضب خريجي كليات الصيادلة والنقابة العامة ونقاباتهم الفرعية.

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صيادلة سوهاج الدكتور أحمد القاضى الدكتور أحمد أبو القاسم أخر موعد للتسجيل في تكليف الصيادلة 2020 أزمة تكليف الصيادلة

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