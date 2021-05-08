محمد سامى يفجر مفاجآت فى الحلقات الـ 5 الأخيرة من «نسل الأغراب»

استطاع مسلسل "نسل الأغراب" على مدار 25 حلقة ماضية، تحقيق نجاحاً كبيراً مع الجمهور وحصد نسب مشاهدة مرتفعة جدا جعلته من أكثر المسلسلات مشاهدة خلال شهر رمضان الجارى، بالاضافة إلى تصدره ترند جوجل والسوشيال ميديا بعد عرض الحلقة بشكل يومى.



وخلال الحلقات الـ 5 المتبقية من المسلسل، يقدم المخرج والمؤلف محمد سامى، مفاجأت عديدة فى الأحداث، حيث تشهد الحلقات المتبقية أحداث مثيرة وصراعات أكثر بين أبطال العمل التى ستجمعهم العديد من المشاهد الهامة "ماستر سين"، خاصة مع وصول الأحداث إلى ثروتها فى الحلقات الماضية.



وتتمثل مفاجأت الحلقات المقبلة من المسلسل فى موقف غفران الغريب "أمير كرارة" من عساف "أحمد السقا" بعدما يعرف ان الاخير هو من أبلغ عم مكان أرض زراعة الافيون، وكذلك كيف ستكون علاقة حمزة "أحمد مالك" بغفران يعد تهديده له يالقتل، إضافة إلى موقف جليلة "مى عمر" من غفران وعساف بعد طلاقها من الأول وأزماتها الأخيرة مه الثانى.



"نسل الأغراب" حقق مردود كبير مع الجمهور، لاسيما أن ملئ بالاحداث الساخنة والصراعات الكبيرة بين الأبطال، بالاضافة إلى الأداء التمثيلى والديكورات والملابس والصورة التى برع صناع المسلسل فى تقديمها للجمهور.



مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

وشهدت الحلقات السابقة من المسلسل مشادة كبيرة بين حمزة وسليم بسبب فاطمة وتعنيف والدهما غفران لهما، وكذلك تعنيف والدتها جليلة "مى عمر" إلا أن ابنها سليم تطاول عليها لتصفعه على وجهه، وجاء فى الحلقة أيضاً صدمة عساف من طلب جليلة منه إلغاء زواجهما لرغبتها فى مصالحة أبنائها، مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ONدراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.