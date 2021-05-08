خدمات هامة للمحامين بعد بروتوكول التعاون مع المطابع الأميرية

تضمن بروتوكول التعاون الموقع بين نقابة المحامين والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، توفير العديد من الخدمات الهامة لأعضاء نقابة المحامين.

وبموجب البروتوكول تتيح الهيئة مجموعة من الخدمات منها؛ إطلاق منصة التشريعات والأحكام المصرية بكافة ما تتضمنه من بنية تشريعية، على أن يتم إتاحتها وربطها إلكترونيا بموقع نقابة المحامين المصرية.



كما تم الاتفاق على إتاحة استخدام الموبايل أبلكيشن الخاص بمنصة التشريعات والأحاكم المصرية، وتوفير العدد المتفق عليه من المستخدمين وما يخصها من مفاتيح دخول لكل مستخدم على حدة، وتوفير الدعم الفني الكامل الخاص باستخدام المنصة والموبايل أبلكيشن لكافة المستخدمين من أعضاء النقابة.



وكذلك تضمن الاتفاق، التعاون في إقامة المعارض الموسمية في المقار التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، والتعاون المشترك في الأنشطة التي تطرح مستقبلًا وما يستجد من أعمال.

وسبق أن وقع نقيب المحامين - رجائي عطية - رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت الموافق 8 مايو2021، بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وممثلها/ أشرف إمام عبدالسلام - رئيس الهيئة، بصفة الهيئة أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، ومنارة لنشر الفكر والثقافة، ونظرًا لامتلاكها أكبر منصة تشريعية وقانونية رقمية في مصر.



كما يأتي ذلك أيضًا في إطار حرص النقابة العامة للمحامين على توفير وإتاحة المنصة الرقمية للسادة أعضائها، فقد تلاقت إرادة الطرفين على إبرام هذا التعاون البناء والمثمر فيما بينهما واعتباره نواة للمزيد من التعاون في كافة المستويات وعلى كافة الأصعدة مستقبلًا، مثل التعاون في إقامة المعارض الموسمية، والطباعة، والنسخ، والتوزيع وغيرها من صور التعاون.

ويعد هذا البروتوكول إطارًا عامًا للتعاون بين الطرفين للاستفادة من الخدمات التي تؤديها الهيئة، التي تقع في دائرة اختصاصها كونها المطبعة الرسمية للدولة التي ينشر بها أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وينشر بها أيضًا أعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات السادة المحافظين وغيرها