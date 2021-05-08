جمعية المؤلفين والملحنين تنعى المنتج الكبير محروس عبدالمسيح

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن المنتج الكبير محروس عبدالمسيح، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، والذي يعد من اوائل رجال صناعة الموسيقى في مصر والوطن العربي ومالك مجموعة استوديوهات ام ساوند.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن المنتج الكبير محروس عبد المسيح، من أوئل المنتجين في الوطن العربى وكانت له بصمات مع العديد من النجوم الكبار مثل محمد رشدى ومحرم فؤاد وغيرهم من المطربين الكبار وتعلم على يديه أبناؤه نصر وأمير وأميرة وهانى فن صناعة الموسيقى واكتشاف المواهب الغنائية.

وبدأ نصر محروس مشواره فى صناعة النجوم خلال فترة التسعينيات بإطلاق مجموعة ألبومات تحت عنوان "فري ميكس" وابتدأها بألبوم فرى ميكس 1 ثم فري ميكس 2، وتضمن هذين الألبوميين أغنيتين بصوت نصر محروس تحت اسم "هريدى" وقدمهم باللهجة الصعيدية البحتة.