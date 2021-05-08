السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جمعية المؤلفين والملحنين تنعى المنتج الكبير محروس عبدالمسيح

المنتج محروس عبد
المنتج محروس عبد المسيح

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن المنتج الكبير محروس عبدالمسيح، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، والذي يعد من اوائل رجال صناعة الموسيقى في مصر والوطن العربي ومالك مجموعة استوديوهات ام ساوند. 

 

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

يذكر أن المنتج الكبير محروس عبد المسيح، من أوئل المنتجين في الوطن العربى وكانت له بصمات مع العديد من النجوم الكبار مثل محمد رشدى ومحرم فؤاد وغيرهم من المطربين الكبار وتعلم على يديه أبناؤه نصر وأمير وأميرة وهانى فن صناعة الموسيقى واكتشاف المواهب الغنائية.

 

وبدأ نصر محروس مشواره فى صناعة النجوم خلال فترة التسعينيات بإطلاق مجموعة ألبومات تحت عنوان "فري ميكس" وابتدأها بألبوم فرى ميكس 1 ثم فري ميكس 2، وتضمن هذين الألبوميين أغنيتين بصوت نصر محروس تحت اسم "هريدى" وقدمهم باللهجة الصعيدية البحتة.

جميعة المؤلفين والملحنين المنتج محروس عبد المسيح وفاة محروس عبد المسيح السيناريست مدحت العدل المنتج نصر محروس

مواد متعلقة

وفاة والد المنتج نصر محروس

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

مؤسسة فضاء أمريكية تكشف موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

القصة الكاملة لمصرع 6 وإصابة 13 حاولوا إنقاذ عامل سقط بغرفة صرف صحى فى المنيا

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس

13 وفاة و491 إصابة بكورونا في فلسطين