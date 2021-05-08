السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

علاء شلبي يشيد بمقترحات المشاركين فى مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جانب من لقاء اللجنة
جانب من لقاء اللجنة العليا

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في جولة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر التي أعدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الوزراء المصري، علاء شلبي، رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة نيفين مسعد، عضو مجلس الأمناء، وعصام شيحة، عضو مجلس الأمناء، بمشاركة لفيف من قادة الفكر السياسي والقانوني والثقافي والإعلامي والنقابي وزملاء من الحقوقيين. 

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن العرض التقديمي للاستراتيجية الذي قدمته أمانة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كان شاملًا ويخاطب كل الجوانب والقضايا ذات الأهمية ويلامس تحديات الواقع بشجاعة وجرأة، بما يعزز الآمال تجاه إقبال مصر على مرحلة جديدة لتحول إيجابي مهم على صعيد حقوق الإنسان، وهو ما نتطلع إليه جميعًا.

وأشاد شلبي بتعليقات ومقترحات المشاركين والتي من شأنها أن تسهم في إثراء المحتوى وتعزيز القدرة على التوصل لتدابير قابلة للتطبيق والأعمال.

كما أشاد شلبي بشكل خاص بتوسيع مشاركة الحقوقيين من المجتمع المدني في الهيئة الاستشارية للاستراتيجية، حيث ضمت الهيئة خلال العام ٢٠٢٠ كل من علاء شلبي ومنى ذو الفقار ومحسن عوض ونيفين مسعد وسامح فوزي، وينضم إليهم الآن عصام شيحة ونهاد أبوالقمصان ونجاد البرعي وأيمن عقيل، وهو مؤشر إيجابي يدلل على صحة التوجه

وأوضح شلبي أنه من المتوقع أن تعرض المسودة المطورة للاستراتيجية على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء وإطلاقها برعاية رئيس الجمهورية في فترة قد تستغرق شهرين.

وكانت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعًا لها ظهر اليوم لاستكمال مناقشات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك فى إطار النهج التشاوري الموسع الذى تتبعه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في عملية الإعداد لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة حاليًا، عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا يوم السبت 8 مايو اجتماعاً مع عدد من ممثلي المجتمع المدنى والشخصيات العامة وبمشاركة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.

حقوق الانسان استراتيجية اللجنة العليا المجتمع المدنى حقوق الانسان فى مصر رئيس المنظمة العربية اللجنة الدائمة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

القصة الكاملة لمصرع 6 وإصابة 13 حاولوا إنقاذ عامل سقط بغرفة صرف صحى فى المنيا

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

مؤسسة فضاء أمريكية تكشف موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

«يقودها شرطي».. «الداخلية» تكشف تفاصيل سير سيارة عكس الاتجاه بفيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس

13 وفاة و491 إصابة بكورونا في فلسطين