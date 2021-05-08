علاء شلبي يشيد بمقترحات المشاركين فى مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في جولة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر التي أعدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الوزراء المصري، علاء شلبي، رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة نيفين مسعد، عضو مجلس الأمناء، وعصام شيحة، عضو مجلس الأمناء، بمشاركة لفيف من قادة الفكر السياسي والقانوني والثقافي والإعلامي والنقابي وزملاء من الحقوقيين.

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن العرض التقديمي للاستراتيجية الذي قدمته أمانة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كان شاملًا ويخاطب كل الجوانب والقضايا ذات الأهمية ويلامس تحديات الواقع بشجاعة وجرأة، بما يعزز الآمال تجاه إقبال مصر على مرحلة جديدة لتحول إيجابي مهم على صعيد حقوق الإنسان، وهو ما نتطلع إليه جميعًا.

وأشاد شلبي بتعليقات ومقترحات المشاركين والتي من شأنها أن تسهم في إثراء المحتوى وتعزيز القدرة على التوصل لتدابير قابلة للتطبيق والأعمال.

كما أشاد شلبي بشكل خاص بتوسيع مشاركة الحقوقيين من المجتمع المدني في الهيئة الاستشارية للاستراتيجية، حيث ضمت الهيئة خلال العام ٢٠٢٠ كل من علاء شلبي ومنى ذو الفقار ومحسن عوض ونيفين مسعد وسامح فوزي، وينضم إليهم الآن عصام شيحة ونهاد أبوالقمصان ونجاد البرعي وأيمن عقيل، وهو مؤشر إيجابي يدلل على صحة التوجه

وأوضح شلبي أنه من المتوقع أن تعرض المسودة المطورة للاستراتيجية على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء وإطلاقها برعاية رئيس الجمهورية في فترة قد تستغرق شهرين.

وكانت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعًا لها ظهر اليوم لاستكمال مناقشات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك فى إطار النهج التشاوري الموسع الذى تتبعه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في عملية الإعداد لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة حاليًا، عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا يوم السبت 8 مايو اجتماعاً مع عدد من ممثلي المجتمع المدنى والشخصيات العامة وبمشاركة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.