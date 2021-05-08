السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 9 أطباء في الغربية للتحقيق: ماذا فعلوا وما هى العقوبة المنتظرة؟

صحة الغربية
صحة الغربية

أحالت الدكتورة محاسن المليجي، مدير الإدارة الصحية بمركز السنطة بالغربية، السبت، 9 أطباء بالوحدة الصحية بقرية كفر خزاعل للتحقيق، بسبب عدم الانضباط الوظيفى وترك العمل قبل المواعيد الرسمية وتعدد شكوى الأهالي.

كانت لجنة من التفتيش المالي والإدارى بالإدارة الصحية بالسنطة قد توجهت فى زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية كفر خزاعل، للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة، بعد عدة شكاوى من الأهالي.

ورصدت اللجنة غياب 9 من الأطباء العاملين بها (5 علاج طبيعى، و3 صيادلة و2 أسنان بما فيهم مديرة الوحدة)، وتم عمل مذكرة بالواقعة ورفعها لمديرة الإدارة، والتى أصدرت قرارها المتقدم، ويواجه الـ 9 أطباء عقوبات ما بين مجموعة من الجزاءات التأديبية، تتمثل في الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز 3 أشهر، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، والحرمان من نصف العلاوة الدورية، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، وخفض الأجر في حدود علاوة.

كما تضمن الجزاءات الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية.

على جانب آخر، تابع  محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة في ثاني أيام تطبيق قرار رئيس الوزراء، حيث قام مركز ومدينة طنطا بتحرير (١٢) محضر لعدم ارتداء الكمامة ،(٢) محضر غلق كافيهات مخالفة لمواعيد الغلق ، مصادرة (١٨) كرسي، كما تم تطهير (الكورنيش ،موقف سبرباي ، ١٠ مساجد، المحلات التجارية والصناعية والورش بقرى إخناواي، صناديد ، كفر الشيخ سليم) وتم رش الناموس بجميع القرى الأم بدائرة المركز.

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