السكرتير العام لمحافظة المنوفية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية السبت، اللواء علاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوحدات القروية لمركز أشمون وإعداد تقرير يتضمن ما تم إنجازه من أعمال واهم المشاكل والمعوقات للوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتفقد السكرتير العام تنفيذ مشروعات المبادرة بالوحدات القروية بقورص وسمادون وتابع الأعمال الإنشائية التي يتم تنفيذها بقرية أبو رقبة، حيث جاري حاليًا صب أعمدة الدور الثاني لجناح (إنشاء جديد) لمدرسة أبو رقبة الثانوية علي مساحة 350 م2 والتي تخدم 4 قري تابعة للوحدة المحلية لقرية قورص، وجاري تنفيذ إنشاء حديقة مصرف أبو رقبة علي مساحة 2000 م2 ، وتم الانتهاء بنسبة 80 % من تنفيذ أعمال الصرف الصحي بقرية أبو رقبة.



كما قام بمتابعة أعمال الحفر للإنشاء مجمع المصالح الحكومية بقرية سمادون والذي سيقام علي مساحة 1050 م2، وكذا أعمال صب أعمدة الدور الرابع العلوي بجناح المؤسسة الابتدائية علي مساحة 350 م2 وبنسبة تنفيذ 60%، إضافة الي أعمال مد خطوط الغاز الطبيعي بسمادون .



وعقد السكرتير العام اجتماعًا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون؛ لمناقشة نسب تنفيذ المشروعات بحضور سامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ونوابه لشئون المدينة والقري ورؤساء الوحدات القروية بأشمون وعدد من أعضاء مجلس النواب ومنسقي مبادرة حياة كريمة، وأشار السكرتير العام إلى أن محافظ المنوفية أكد ضرورة التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد لإنجار الأعمال حتي يستشعر المواطن بتحسن جودة الخدمات المقدمة له.



من جانبه، أكد محافظ المنوفية استمرار تنفيذ المشروعات بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقري مركزي الشهداء وأشمون، مؤكدًا ضرورة متابعة كافة المشروعات وتذليل العقبات، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة البنية التحتية للقري لإحداث تنمية شاملة وحقيقية للريف المصري.