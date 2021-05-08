بعد عرض مسلسل الاختيار.. "السوشيال ميديا" تكشف مؤامرة إحباط المصريين

نشر رواد السوشيال ميديا رسائل فخر لقوات الشرطة وشهدائها عقب متابعة مسلسل الاختيار، مؤكدين أن الشرطة المصرية قادرة على حماية (كرداسة - الواحات)، ومختلف أرجاء مصر وشعبها، من هذا الإرهاب اللعين، وأن الشهداء اختاروا بأنفسهم القيام بمهام بطولية لحماية المصريين من الإرهاب.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن محاولات الإرهابيين في هذا التوقيت الذى يلتف الشعب المصرى فيه حول مسلسل يمجد شهداء الوطن و يسجل بطولاتهم، بتنفيذ المؤامرة بدايةٌ من قيام العناصر الإرهابية بقتل أحد المواطنين الأقباط بسيناء، وإذاعة فيديو بذلك لإحباط الشعب المصرى في محاولة بائسة.

وأشاروا إلى أن رجال الشرطة سرعان ما ثأروا من هؤلاء الإرهابيين، ثم أعقبها الدعوة المسمومة المرتبطة باجتماع سري مشبوه، يهدف لتحدي الإرادة الشعبية واستمرار المرتزقة في حماية الإرهاب، فى محاولة للتشويش على الشعب المصرى وإخراجه من حالة التكاتف والتضامن التي يشعر بها وحالة الفخر التى يرى فيها بلاده وهى ترتفع وتزدهر فوق كل التحديات.