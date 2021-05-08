ما هو حكم سفر المرأة دون محرم فى الشرع؟.. اعرف التفاصيل

يرغب العديد من المواطنين في معرفة حكم سفر المرأة بدون محرم، وذلك بالبحث عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية، فالكثير من السيدات في مثل هذه الأيام يسافرن في الخارج للعمل والسفر بدون وجود محرم، لذا يرغبن في معرفة الأحكام الفقهية التى وضحتها الشريعة للناس، حيث تحرص السيدات على تطبيق الشريعة الإسلامية دون مخالفة لها.

ما هو حكم سفر المرأة بدون محرم في الشرع؟

من جهته، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه يجوز السفر دون محرم لبلاد أجنبية لحضور مؤتمرات أو خلافه، ما دام الأمن متحققًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ- المرأة- مِن الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ» رواه أحمد، ويشترط موافقة وليِّها.

حكم سفر البنت مع خال أبيها باعتباره محرما

بينما رد الدكتور علي جمعة محمد، على حكم سفر المرأة مع خالها باعتباره محرما، فأكد على أنه لا مانع شرعًا مِن سفر البنت لأداء العمرة مع خال والدها؛ لأنه مَحْرَمٌ لها مِن الدرجة الرابعة مِن قرابة الرحم عن طريقِ الأصل.

حكم سفر الزوجة إلى بلد أجنبية بدون إذن الزوج

وفي السياق ذاته، ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول سفر الزوجة إلى بلد أجنبي، وهل تعد الزوجة ناشزًا، من جانبها، قالت الدار، إن الحكم الشرعي في ذلك على العموم لا على حادثةٍ بعينها هو أن خروج المرأة أو سفرها بغير إذن زوجها مع كونه قائمًا بحقوقها عليه يعد مِن النشوز المخالف لحقِّ الزوج في القوامة.

وتابعت الدار: وتأثم به الزوجة، ويُسقِط نفقتها الزوجية حتى ترجع، والإسلام بذلك لا يُقَيِّدُ حرية الإنسان في الحركة، ولكن يضعها في منظومة الحقوق والواجبات.

هل خال الأم محرم للبنت؟

وبعد معرفة حكم سفر المرأة بدون محرم، على الجانب الآخر، قالت دار الإفتاء أنه مِن المقرر شرعًا أن خال الأب أو الأم هو كالخال الحقيقي مِن جهة كونه محرمًا على التأبيد، وإن عَلَا؛ لقول الله تعالى في معرض الحديث عن المُحَرَّمات مِن النساء على الرجال في النكاح: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾، مؤكدة أن خالُ الأم مَحرمٌ لبنتِ بنتِ أختِه على التأبيد.

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