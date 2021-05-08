السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع خفير وإصابة 3 في حوادث سير بالدقهلية

حادث
حادث

لقى خفير نظامي مصرعه، مساء السبت، إثر تصادم سيارة نقل ودراجة نارية على طريق (أجا - ميت غمر) بالدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق (أجا - ميت غمر) أمام قرية شيوة الشرقية دائرة المركز بانتقال الضباط والفحص تبين أن أطراف الحادث كلا من السيارة رقم ( أج و6814 - نقل) قيادة المدعو إبراهيم فتح الله محمد، 37 سنة، سائق، مقيم بمنطقة أرض أيوب دائرة قسم الساحل - القاهرة باتجاه ميت غمر، و دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) قيادة المدعو محمدوحيد محمد منتصر، 36  سنة، حاصل على بكالوريوس تربية مقيم قرية طنامل دائرة المركز.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية باشتباه كسر بالساق اليمني ووفاة مرافقه المدعو عبد المطلب محمد محمود زهران، 51 سنة، خفير نظامي من قوة المركز براحة خدمة، مقيم قرية طنامل، وتم نقل جثمان المتوفي والمصاب إلي مستشفي أجا المركزي بسؤال قائدي المركبتين و شقيق المتوفي المدعو "حسين محمد محمود زهران " 57 سنة، عامل مقيم بذات القرية أيدوا مضمون الفحص وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في وفاة شقيقة وأضاف بقيام الأهالي بنقل الدراجة لمنزله لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7155 لسنة 2021  جنح مركز أجا ، وجاريالعرض على النيابة العامة. 

الدقهلية مصرع خفير أمن الدقهلية إصابة ٣ أشخاص مديرية أمن الدقهلية

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