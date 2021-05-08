نشطاء يكشفون تفاصيل الاجتماع السري لخونة يطالبون بخروج الإرهابيين من السجون

رفع رواد مواقع السوشيال ميديا شعارات جديدة عقب مشاهدة الملحمة الوطنية الممثلة في مسلسل الإختيار والكاشفة للخونة والعملاء والإرهابيين.

وأكد رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنه لا مكان للخونة والعملاء بين المصريين‎.‏ مشددين على أنه لا مكان للمأجورين وأصحاب المصالح ‎الذين يتعاونون مع الإرهاب ويدافعون عن عناصره في تحدٍ واضح لإرادة المصريين.

‏وأكد النشطاء أن الاختيار أصبح واضحا ما بين أشخاص قدموا حياتهم لحماية البلد، وآخرين عملاء يتآمرون لتدمير مصر.

وتابع رواد مواقع التواصل الإجتماعي إن من يطالبون فى هذا الوقت بالعفو والإفراج عن قتلة شهداء شهداء الجيش والشرطة هم خونة، عقدوا اجتماعا سريا شارك فيه من يصفون أنفسهم بالنشطاء الحقوقيين.

وأشاروا إلى أن هؤلاء الخونة أصدروا بيانا يطالب بوقف أحكام الإعدام ضد العناصر الإرهابية والإخوان والعفو عنهم، والإفراج عن المحبوسين منهم، وإكمال سيناريو مخطط تبنى جماعة الإخوان الإرهابية ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الداعمة لتلك الدعوة الهادرة لدماء الشهداء.

ووجه الشعب المصرى رسالة قوية لهؤلاء العملاء والمتحالفين والداعمين لهم بالتجاهل التام لتلك الدعوى والتى اقتصرت على تأييد أطراف المؤامرة لبعضهم البعض، وأن أبلغ رد هو نشر صورة الشهداء للرد على من يطالبون بالإفراج عن الإرهابيين الذين قتلوهم.