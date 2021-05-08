الليلة.. عفاف شعيب ضيفة «شيخ الحارة والجريئة»

تحل الفنانة عفاف شعيف الليلة، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بموسمه الخامس، تقديم المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".

تتحدث عفاف عن كواليس خيانة زوجها لها ثم طلاقها وعن أسرار ابتعادها لفترة عن الفن واتجاهها للحجاب بعد مقابلة صدفة مع شادية وعن رأيها في خلع عدد من الفنانات للحجاب وتصريحاتها التي فسرها البعض هجوما وبعض الشائعات التي لحقت بها وحقيقة شجارها وخلافها مع نادية الجندي إضافة لحديثها عن إيمانها بالسحر والحسد وحكاية عدد من المواقف التي حدثت لها في حياتها الخاصة.

جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".

كما فاجئ فريق البرنامج ضيوف حلقات "شيخ الحارة" في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الإفتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.

"شيخ الحارة والجريئة" يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:35 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.

جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".