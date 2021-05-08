السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. عفاف شعيب ضيفة «شيخ الحارة والجريئة»

إيناس الدغيدي وعفاف
إيناس الدغيدي وعفاف شعيب

تحل الفنانة عفاف شعيف الليلة، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بموسمه الخامس، تقديم المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".

تتحدث عفاف عن كواليس خيانة زوجها لها ثم طلاقها وعن أسرار ابتعادها لفترة عن الفن واتجاهها للحجاب بعد مقابلة صدفة مع شادية وعن رأيها في خلع عدد من الفنانات للحجاب وتصريحاتها التي فسرها البعض هجوما وبعض الشائعات التي لحقت بها وحقيقة شجارها وخلافها مع نادية الجندي إضافة لحديثها عن إيمانها بالسحر والحسد وحكاية عدد من المواقف التي حدثت لها في حياتها الخاصة.

جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".

كما فاجئ فريق البرنامج ضيوف حلقات "شيخ الحارة" في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الإفتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.

"شيخ الحارة والجريئة" يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:35 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.

جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".

عفاف شعيب برنامج شيخ الحارة والجريئة إيناس الدغيدي برنامج مخرجة

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

مؤسسة فضاء أمريكية تكشف موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

القصة الكاملة لمصرع 6 وإصابة 13 حاولوا إنقاذ عامل سقط بغرفة صرف صحى فى المنيا

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس

13 وفاة و491 إصابة بكورونا في فلسطين