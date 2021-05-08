«الفيل الأزرق 2» و«خيال مآتة».. أفلام عيد الفطر على شاشة روتانا سينما

تعرض روتانا على مدار أيام العيد الأربعة وفى تمام العاشرة مساء أربعة أفلام، ففى أول أيام العيد تعرض روتانا لأول مرة على شاشتها الفيلم الكوميدى ( قلب أمه ).

قلب أمه هو فيلم مصري كوميدي من انتاج أحمد السبكى وبطولة شيكو وهشام ماجد ومحمد ثروت ، تدور أحداث الفيلم في اطار كوميدى حول شخص يدعى مجدى تختوخ (شيكو) زعيم عصابة يتعرض لحادث وتُجري له علمية زراعة قلب سيدة تُدعى خلود أحمد السمنودي (دلال عبد العزيز). يعيش بعدها بمشاعر حنان تجاه ابنها الوحيد يونس (هشام ماجد) .

وفى ثانى أيام العيد وفى نفس الموعد العاشرة مساء تذيع روتانا ولأول مرة فيلم عقدة الخواجه ،، تدور احداث الفيلم فى اطار من الدراما والكوميديا حول شاب فقير، لكن يقع فى قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة, وكيف يواجه هذه الصعوبة للارتباط بها ، عقدة الخواجه بطولة حسن الرداد وهنا الزاهد ومحمد لطفى وماجد المصرى وإخراج بيتر ميمى .

أما ثالث أيام العيد فجمهور روتانا على موعد مع الإثارة والغموض والتشويق فى فيلم الفيل الأزرق الجزء الثانى ، بطولة كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم وإخراج مروان حامد .

ومن أهم الجمل فى هذا الفيلم ، لا تخافوا.. ولكن احذروا»، جملة عميقة المعنى، رددتها الفنانة هند صبري، في أحد مشاهدها في «الفيل الأزرق 2»، تلك الجملة حملت تحذيراً لكريم عبد العزيز، أو «الدكتور يحيى»، عندما كان يجلس قبالة «فريدة» المسجونة في غرفة العزل، التي نقلت إليها بعد دخولها المستشفى «قسم غرب 8» المخصص للحالات الخطيرة، بتهمة ارتكابها جريمة قتل لزوجها وابنها.



«لا تخافوا.. ولكن احذروا»، جملة تلخص ما يفيض به «الفيل الأزرق 2»، وما يتضمنه العمل من «وجبة درامية ونفسية ثقيلة الوزن»، بكل ما فيه من مشاهد مثيرة، تتوغل في أعماق الطب النفسي.

وفى رابع أيام العيد يعيش جمهور روتانا فى أجواء كوميدية بوليسية مشوقة مع أحدث أفلام النجم أحمد حلمى (خيال مآتة) .

تدور أحداث الفيلم حول كيان سري متخصص في سرقة الاشياء القيمة والتذكارية والاثار ويقوم الكيان بضم عنصر جديد هو يكن (احمد حلمي ) لسرقته بروش ام كلثوم في الستينات ، ثم يجتمعون بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، لبيع البرواش و يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة محاولين اعادة الزمن والاحداث التي رافقت تلك الفترة لاعادة الذاكرة لمساعد (يكن ) (حسن حسني ) للعثور على تقليد البروش وبالتالي يحتاج (يكن) إلى مساعدة حفيده (احمد حلمي ) وذلك للشبه بينه وهو شاب واعادة الروابط الاسرية بينهما .

خيال مآته بطولة أحمد حلمىً ومنه شلبى وخالد الصاوى وحسن حسنى وبيومى فؤاد وإخراج خالد مرعى .