السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط بوابة مصر الرقمية وخطوات تحديث بطاقة التموين

وزارة التموين
وزارة التموين

مع نهاية شهر رمضان الكريم لعام 2021 وحلول عيد الفطر المبارك على المواطنين، يستعد المواطن المصري لاستقبال هذه المناسبة بالفرحة والبهجة وشراء مستلزمات العيد، لذلك ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي عبر موقع “جوجل” من قبل الكثير من المواطنين عن رابط بوابة مصر الرقمية وخطوات تحديث بطاقة التموين.

وأطلقت وزارة التموين، المنصة الإلكترونية الخاصة بها حتى يتمكن المواطن من تحديث بطاقة التموين بكل سهولة، بدلاً من النزول في الشوارع والتكدس بالمصالح الحكومية، وتلتزم كافة الوزارات بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، لمساندة المواطن المصري في تلك الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب جائة فيروس كورونا المستجد، وطالبت الوزارة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي عاود في الإنتشار من جديد وأصبح أشد شراسة عن السابق.

ولأهمية الموضوع لدى الكثير من المواطنين وعمليات البحث المستمرة على محركات الإنترنت عبر موقع جوجل، لذلك يرصد لكم “ الدستور ” كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط بوابة مصر الرقمية وخطوات تحديث بطاقة التموين واستخراجها، وفقاً لبيان رسمي من وزارة التموين.

 

رابط بوابة مصر الرقمية من وزارة التموين

 

يمكنك الأن عزيزي المواطن الدخول عبر الموقع الإلكتروني بوابة مصر الرقمية وهو كالتالي https://digital.gov.eg/ ويجب عليك إتباع الخطوات التالية حتى تتمكن  تحديث بطاقة التموين وإستخراجها.

 

خطوات استخراج بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

 

في البداية يبدأ المتقدم الدخول عبر الموقع الإلكتروني بوابة مصر الرقمية والرابط هو كالتالي: https://digital.gov.eg/

ثم يختار الخدمات التموينية ويتم اختيار خدمة اصدار بطاقة التموين.

والمرحلة التالية وسيقوم المواطن بإدخال كافة البيانات الخاصة به ومنها ( الأسم بالكامل - الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقم - المحافظة التابع لها - رقم الهاتف ).

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ومن هنا يبدأ إضافة الأفراد المراد إضافتهم على بطاقة التموين.

ويقوم المواطن بكتابة العنوان الذي سوف يتم من خلالة استلام البطاقة التموينية الجديدة.

وأخيراً .. يضغط على إرسال البيانات والتأكيد عليها.

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