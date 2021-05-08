7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في اليابان

سجلت اليابان أكثر من 7 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ شهر يناير الماضي.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /السبت/ أن 14 من أصل 47 محافظة في اليابان قد سجلت ارتفاعا قياسيا في الإصابات اليومية للفيروس من بينها العاصمة اليابانية /طوكيو/ التي سجلت أكثر من 1000 إصابة.



وتعد حصيلة /طوكيو/ الأخيرة الأعلى منذ فرض حالة الطوارئ الحالية في الـ 25 من شهر أبريل الماضي لمكافحة المرض، كما أنها تعد المرة الأولى أيضًا خلال أسبوع التي تتجاوز فيها الحصيلة اليومية حاجز الألف إصابة.



كما تجاوزت أيضا أرقام إصابات "كورونا" في محافظة /أوساكا/ غربي البلاد حاجز الـ 1000 إصابة لمدة يومين على التوالي، و41 حالة وفاة.



أما محافظة /هوكايدو/ الواقعة شمالي البلاد فقد سجلت 403 إصابات، وتستعد المحافظة لتطبيق إجراءات أكثر صرامة مكافحة للعدوى بدءًا من غدًا /الأحد/ بعاصمة المحافظة /سابورو/.



كما نوه حاكم المحافظة إلى أنه "ستكون تلك هي الفرصة الأخيرة لمنع الفيروس من الانتشار في جميع أنحاء المحافظة"، مشددًا على أنه يتعين فعل ذلك في جميع أنحاء /سابورو/.



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.