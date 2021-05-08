رئيس الوزراء يتابع إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة

خلال اجتماع اليوم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارتين والجهات المعنية؛ لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة .

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى عقد أكثر من اجتماع؛ بهدف متابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وسبق الاتفاق على عقد أكثر من امتحان تجريبي، تم عقد أحدها في أبريل الماضي، بينما سيتم عقد امتحانات تجريبية أخرى في مايو ويونيو، وسنقيّم هذه التجارب بهدف الوصول إلى تلافي أي نسبة من الخطأ؛ كي يتم خروج الامتحانات هذا العام على أكمل وجه.

وخلال الاجتماع، استعرض وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات، الجهود المبذولة لعقد الامتحانات، ونتائج الامتحان التجريبي الذي تم عقده في أبريل الماضي، وكذا التصوّرات التي تم إعدادها للامتحانين التجريبيْين في مايو ويونيو المقبل؛ للوصول إلى اطمئنان كامل لأداء الطلاب للامتحانات.

التعليم تعلن عقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية بالمدارس لاختبار الشبكات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة 2021، سوف تتم فى المدارس بشكل كامل، لاختبار الشبكات والأجهزة والمعدات وجميع الأجزاء الفنية والتقنية التى تحتاجها الوزارة لعقد الامتحانات الإلكترونية للطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب على الطلاب المشاركة فى الاختبارات حتى تستطيع الوزارة تقييم التجربة بشكل كامل ودقيق دون أى ثغرات، فيما قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان الأول التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيكون أيام 18 و20 و22 أبريل الجارى.

وقال وزير التعليم فى تصريح له: "ده امتحان تجريبى وسيكون بالتابلت داخل اللجان والهدف مش الأسئلة أو الجزء الفنى أو الأكاديمى وإنما للاطمئنان على التابلت وسيكون بمثابة محاكاة للمعدادت والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التى يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجيستى من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها شكلها ازاى، والوزارة هنا بالتعاون مع وزارة الاتصالات هيشوفوا كل الأمور اللى تطمئن الجميع على الجزء التقنى من الامتحان".