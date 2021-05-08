1369 إصابة بفيروس كورونا في بيلاروسيا

سجلت السلطات الصحية في بيلاروسيا ألفا و369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 367 ألفًا و674 مصابين.

وذكرت وزارة الصحة البيلاروسية- في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) اليوم السبت- أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 358 ألفًا و261 شخصًا عقب تسجيل ألف و419 حالة تعافي جديدة منذ أمس الجمعة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل ألفين و622 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 18 ألفًا و895 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و 976 ألفًا و984 اختبارا منذ تفشي الوباء بمارس من العام الماضي.



ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.