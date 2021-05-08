«التموين»: ضخ سلع العيد والأسماك المملحة في المجمعات بتخفيضات كبيرة

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كل سلع ومستلزمات عيد الفطر المبارك من كحك وبسكويت وغريبة وبيتى فور بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات لا تقل عن 20%.

كما وجّه المصيلحي، رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية، بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل المجمعات سواء للعاملين بها أو المتعاملين معها.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة بشأن ما تم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات المخابز وشركات المطاحن.

وأفاد التقرير بضخ ما يزيد عن نوع من الكحك والبسكويت والبيتي فور والأسماك المملحة، ففي الكحك تم ضخ 3 أنواع لشركات متعددة بسعر يبدأ من 65 إلى 70 جنيها للكيلو، والبسكويت 3 أنواع بسعر يبدأ من 65 جنيها إلى 70 جنيها للكيلو، والبيتي فور بسعر يبدأ من 75 إلى 100 جنيه للكيلو، والغريبة بسعر يبدأ من 75 إلى 85 جنيها للكيلو.

وأفاد التقرير الوارد من القابضة للصناعات الغذائية، بأنّ أسعار الأسماك المملحة بالنسبة للرنجة 35 جنيها للكيلو، والفسيخ من 110 إلى 120 جنيها للكيلو.

وأكد السيد اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنّ الشركة تتابع يوميا تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي، عبر المرور الدائم على تلك المجمعات للتأكد من توافر السلع بالجودة المطلوبة بعد قياس رضا المواطن عنها، مؤكدا أنّ الشركة القابضة وفرت كميات كبيرة من مستلزمات عيد الفطر بتخفيضات كبيرة تناسب كل القدرات الشرائية.

كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ١٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ١٦ يوليو إلى ٥ اغسطس ٢٠٢١ جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق ١١ مايو ٢٠٢١ الساعه ١٢ ظهرا.