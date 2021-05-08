من الأحد لـ الثلاثاء.. فتح النودي والشواطئ بالغردقة للمواطنين

أعلن النادي الاجتماعي بالغردقة صدور قرار من محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، بإعادة فتح أبواب النادي أمام الأعضاء وجمهور المواطنين بالتذاكر، بدايةً من غدًا الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، وغلقه خلال فترة عيد الفطر المبارك، لمنع التزاحم بين المواطنين ومنع تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الصفحة الرسمية للنادي الاجتماعي بفتح النادي وحديقة الأسرة بداية من الغد وتستمر لمدة ثلاث أيام فقط، مؤكدةً أن القرار جاء بتعليمات من محافظ البحرالأحمر.

استثناء الغردقة من قرارات الغلق والفتح حتى 12 مساءً

وقال مصدر أمني بمديرية أمن البحرالأحمر، إنه تمت الموافقة على استثناء مدينة الغردقة من قرارات الغلق للمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات السياحية بالمدينة، وذلك حفاظًا على سمعة مصر أمام السياحة المتواجدة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق الاستثناء من اليوم الجمعة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه تم التنبيه على الضباط والخدمات الأمنية بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ويستثني قرار الغلق حتى الساعة 12 مساءً بالمواعيد القديمة للغلق.

واستمرت أعمال المحال التجارية والمولات بمدينة الغردقة أمس الجمعة حتى الساعة 12 مساءً بعد صدور قرار الاستثناء لها باستمرارالفتح على المواعيد القديمة بخلال باقي مدن ومحافظات الجمهورية التي تغلق في تمام الساعة 9 مساءً.

وفد شركات السياحة الروسية يتفقد يتابع استعدادات فنادق الغردقة

لليوم الثاني علي التوالي تستمر أعمال الوفد الروسي لممثلي شركات السياحة الروسية بفنادق الغردقة، وذلك لتفقد الإجراءات والاستعدادات لاستقبال السياحة الروسية، ضمن خطة عودة الطيران والمقرر لها وصول أولى رحلاتها أول يونيو المقبل.

حيث تفقد الوفد عددًا من الفنادق السياحية شمالي مدينة الغردقة، وتفقد إجراءات التأمين والوقاية من فيروس كورونا والشواطئ الخاصة بالفنادق، إلى جانب الاطلاع علي تجهيزات الغرف وغيرها من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الوفود السياحية.

وأكد الخبير السياحي عصام علي، أنه مع بدء استئناف الرحلات الروسية للغردقة ستكون هناك حالك انتعاشة للقطاع السياحي، مؤكدًا أنما تم تنفيذه من أعمال تطوير واستعدادات داخل الفنادق لاستقبال السياحية الروسية سيساهم في زيادة الرحلات الوافده فوق ما توقع الخبراء، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ادعم القطاع السياحي في كافة الاتجاهات، وهذا يؤكد أهمية القطاع السياحي كونه أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأضاف الخبير السياحي لـ"الدستور"، أنه بعد وقف الرحلات السياحية الروسية لتركيا مؤخرًا سيكون معدل ضخ الرحلات للغردقة وشرمالشيخ فوق المعدل الطبيعي وذلك لان المنتجعات المصرية افضل واقل في الاسعار مقارنةً بالاسعار في تركيا، لافتًا الي أن مصر تُعد الوجههالاولي والمقصد الاساسي للسياح الروس، وهو ما تم تسجيله في سنوات ما قبل عام 2015.