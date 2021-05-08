حمادة هلال ينتهي من تصوير مسلسل «المداح»

كشف النجم خالد سرحان، أن اليوم هو آخر أيام تصوير مسلسل "المداح"، فى أحد اللوكيشنات المختلفة والمتنقلة لديكور العمل ، للإنتهاء من باقى تصوير المشاهد الخارجية للعمل ككل، وإطلاق كلاك الفركش النهائى، والتى تجمع بينه وبين الفنان حمادة هلال وعمرو رمزى وأخرون من النجوم، لاسيما، بأن سيتم تسليم الحلقه الأخيرة للعمل بعد إجراء مراحل المونتاج والمكساج والجرافيكس ووضع الموسيقى التصويرية لها، للجهة المنتجة فى أقرب وقت ممكن لتسليمها لأحد القنوات الفضائية المسؤوله عن عرض العمل فى الوقت الجارى.

وأكد سرحان، أنه تنقلب الأمور رأسًا على عقب، بعد أن يتوفى والده الشيخ سلام إلا وهى شخصية الفنان القدير أحمد بدير، مشيرًا إلى أنه يتأثر لفقدان والده ويترتب عليها الكثير من الأحداث التى تطرح الكثير من المفاجآت الصارمة خلال الأحداث ، مضيفًا، بأنه تشرف بالعمل مع فنان كبير وقدير بحجم ومكانه النجم أحمد بدير.

وفى سياق متصل؛ كشف سرحان ، بأنه مع مرور الأحداث الذى ستشهدها الحلقات المقبلة، بأن تقصده منال فى عدة أغراض للعمل على تلبيتها والوقوف بجانبها ، لافتًا إلى أن هذا سيتم بالفعل، مما يتسبب ذلك في لفت نظر منال إلا وهى النجمة دنيا عبد العزيز، ليزداد حسابها الشخصى برأس مالها لكى تلمس النجاح الفعلى بوقوفه بجانبها ،مضيفًا، فجعله النقطه الفارقه فى حياتها لتقع في حبه ويتبادلو كافه المشاعر والأحاسيس بينهما البعض، مما تصل بهم نهاية المطاف إلى الزواج السعيد ، وذلك بعد معاناة من حبه لها مفردًا منذ بداية الحلقات، مؤكدًا أن سيحدث ذلك قبل توديع العمل بالتزامن مع نهاية الشهر الكريم.

أعرب سرحان، عن سر سعادته بكواليس أول تعاون يجمعه مع النجم حماده هلال، مشيرًا، إلى أنها كانت رائعة، فهو صديق مقرب، وسعدت بالتعاون معه فى أولى تجاربنا الدرامية سويًا ، لافتًا ، بأنه شعر بالراحه أيضًا مع جميع كاست العمل مع الشعور بالإمتنان على التكرار والاستمرار سويًا مع أعمال أخرى.

واستكمل سرحان، أن هلال نجم له تاريخ كبير سواء فى الغناء أو فى التمثيل سواء دراما أو سينما، مضيفًا ، بأنه يخلق جو ملئ بالتفاؤل والمرح والسرور داخل البلاتو ، لتمر مده توقيت التصوير مهما طالت بمرونة وييسر وغيرها.

وقال سرحان ، إن عوامل النجاح فى هذه الحبكه الرئيسية للسياق الدرامى والظهور بهذه الصورة إلى الجمهور ، هو قائد هذه الكتيبة المنتج إسلام المرسى الذى عمل على توفير كافة عناصر الأمان والسلامة والإستقرار بالإضافة، إلى توافر المناخ الملائم بين كاست العمل جميعًا ، داخل أماكن التصوير المتفرقة مع المشاهد الداخلية والخارجية منذ بداية التصوير إلى إنتهاءه .

وأشاد سرحان، بالمخرج أحمد سمير فرج على نجاح هذه الحبكة التشويقية ، لخلق كيميا محترفه جمعت بين جميع نجوم العمل ككل ، لافتًا ، بأنهم نظروا إلى اسكريبت هذه الأحداث، بأنها مباراه تمثيلية تجمع بينهما مما ترتب على ذلك مبدأ قلب الموازين ، ونتج عنه تقديم هذا السياق الدرامى المرموق للجمهور .

وتدور أحداث مسلسل «المداح» ، حول الروحانيات والإبتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «المداح» يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، النجم حمادة هلال ، خالد سرحان ، نسرين طافش، أحمد بدير ، دنيا عبد العزيز ، عمرو رمزى، محمد عز

، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوى ، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحى خليل، بسمه ماهر ، هايدى رفعت ، عبير فاروق ، محمود عامر ، خالد الشيخ وآخرين وهو من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفنى والتوزيع للمنتج إسلام المرسى ومنتج منفذ نجلاء رشدى والمشرف العام أحمد السمان ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومن إخراج أحمد سمير فرج.