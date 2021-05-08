4608 إصابات و39 وفاة بكورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 4608 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و108 آلاف و558 حالة.



وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه تم تسجيل 6203 حالات شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 998 ألفا و626 حالة بنسبة شفاء 90%، مشيرة إلى أن إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد بلغ 425 ألفًا و628 شخصًا.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 15 ألفًا و741 حالة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.