حملات تطهير وتعقيم بقرى ومراكز الغربية للحد من تفشي كورونا (صور)

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، السبت، جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة في ثاني أيام تطبيق قرار رئيس الوزراء.

وقام مركز ومدينة طنطا بتحرير (١٢) محضرًا لعدم ارتداء الكمامة، محضرين غلق كافيهات مخالفة لمواعيد الغلق، مصادرة (١٨) كرسيًا، كما تم تطهير الكورنيش، موقف سبرباي ، ١٠ مساجد، المحلات التجارية والصناعية والورش بقرى إخناواي، صناديد ، كفر الشيخ سليم) وتم رش الناموس بجميع القرى الأم بدائرة المركز.

وفي حي أول طنطا، تم تحرير 4 محاضر كمامات، (٢) محضر غلق، وتم تطهير شوارع (أحمد ماهر، البورصة، المديرية) ، كما قام حي ثان طنطا بتحرير (٩) محاضر كمامات ، (٣) محاضر غلق وتشميع وتم تطهير (كورنيش المرشحة وكورنيش الإستاد ).

أما في المحلة الكبرى، فقد قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتحرير (٨٢) محضر متنوع (٤٧ محضر كمامات، ٢٢ محاضر إشغال طريق، ١٢ محضر بيئة، ١ محضر نظافة)، وتم تطهير وتعقيم (٩٠ مسجد، ٣٠ مقر للمصالح الحكومية، ٥٦ شارع ،٤ وحدات صحية ، ١٣ مقر وحدة محلية ، ١٠ مواقف سيارات) ، كما قام حي أول المحلة بتحرير (١٣) محضر كمامات، (٨) محاضر غلق ، وتمت عمليات تطهير مكثفة ( شارع طلعت حرب، الرجبي) ، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بتحرير (١١) محضر كمامات ، (٤) محاضر غلق ، (٩) محاضر إشغالات وتم تطهير الشوارع بنطاق الحي بعد غلق المحلات.

في سياق متصل، قام مركز ومدينة كفر الزيات بتحرير 22 محضر كمامات، (٦) محاضر غلق ،(٧) محاضر إشغال، فض (٢) سوق وتم تطهير (٧ ماكينات صرافة، كورنيش النيل، مستشفى العزل) ، كما حرر مركز ومدينة قطور (٥٢) محضر كمامات ، (٣٣) محضر إشغال طريق، (٢٦) محضر نظافة، (٧) محاضر غلق ،وتم تنفيذ عمليات التطهير ب (مقر الوحدة المحلية بدماط ومقر الوحدة الصحية والشئون الاجتماعية، محطة المياه، البنك الزراعي ،الوحدة المحلية بشبرانباص ،الجمعية الزراعية ، الوحدة الصحية) بمركز ومدينة قطور.

وفي مركز ومدينة سمنود، تم تحرير (٢٥) محضر كمامات، (٢٤) محضر إشغال طرق، (٥) محاضر غلق،(٨) محاضر نظافة، كما تم تطهير (٢٥ مسجد ، ماكينات الصرافة ومكاتب البريد ) ، كما قام مركز ومدينة زفتى بتحرير (٣٨) محضر كمامات ،(٥) محاضر إشغالات وتم تطهير (المنشآت العامة بمدينة زفتى ، شارع الكورنيش ، منطقة الغزالي، مبنى الإنقاذ النهاري، المركز الإعلامي، قرية سندبسط ،قرية سنبو ) ، كما تم رش دخان الناموس.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتحرير (١٤) محضر كمامات،(١) محضر بيئة، (٢) محضر إشغال طريق، (٤) محاضر غلق ، وتمت عمليات تطهير (شارع الجمهورية ، شارع الساحة الشعبية، مجلس المدينة ،مسجد النحراوي ).

وفي السياق ذاته، تم تحرير (٢١) محضر كمامات، (٦) محاضر غلق، (٤) محاضر إشغالات،(٦) محاضر منشآت ، (٢) محضر نظافة، (١) محضر بيئة ،مصادرة (٨) شيشة و(١٢) كوب زجاجي، كما تم تطهير (مدينة السنطة والسنطة البلد، كفر الشيخ مفتاح، الجعفرية، القرشية ، طوخ مزيد كفر كلا الباب، الجميزة ، اشناواي، شنرة البحرية ، ٤٤ منشأة حكومية ، ٣٧ شارع ، ١٣ ماكينة صرافة، ٢٥ مسجد، ٦ مواقف سيارات) بمركز ومدينة السنطة .

غلق المحلات

غلق المحلات

غلق المحلات

غلق المحلات

غلق المحلات

غلق المحلات

غلق المحلات

غلق المحلات