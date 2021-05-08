إصابة شخصين في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين بوصلة عزالدين المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوي.



وكان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارًا، يفيد بوصول إخطار لمرفق الإسعاف، يفيد بحادث تصادم سيارة رقم “3824 ر.م .ح” بسيارة أخرى بدون لوحات معدنية بوصلة عز الدين أمام مستشفي الفيروسات بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وانتقلت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف، لمكان الحادث، وتبين إصابة شخصين "محمد عاطف عبدالكريم، ومقيم في أبوكبير بالشرقية، ومحمد عبدالحميد سليمان، ومقيم في مدينة العريش بشمال سيناء، وتم نقل المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

وفي سياق آخر أقدم شاب في العشرينيات من عمره، ومقيم في مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية على الانتحار بتناول حبة غلة لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم حسن رضوان، رئيس وحدة مباحث القنطرة، يفيد بمصرع "م. س" في بداية العشرينيات من العمر.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن الشاب تناول حبة الغلة "الحبة القاتلة" وقرر الانتحار بها بسبب مروره بأزمة نفسية حادة خلال الفترة الماضية.

وودع الشاب زملاءه وأصدقاءه علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا في كلمة واحدة "الوداع".



وكشف مقربون من الشاب أنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية وتغيرت معاملته مع جميع أصدقائه.

وقال أحد أصدقائه "قبل ما يموت كان بيودع أصحابه وعمل فيديو عن الموت ونزل ستوري كتب فيه الوداع قبل الحادث بدقائق وبعدها عرفنا أنه مات".

وتعد هذه حالة الانتحار الثانية في محافظة الإسماعيلية، خلال الـ6 أيام الماضية، حيث شهدت انتحار شاب بالقفز من أعلى كوبري نفيشة بحي أول الإسماعيلية، في ترعة الإسماعيلية.